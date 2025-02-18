Фаршированные перцы в мультиварке: пошаговый рецепт с секретами сочной начинки

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Фаршированные перцы, приготовленные в мультиварке, получаются не менее вкусными, чем на плите, но при этом процесс значительно проще. В этом устройстве они точно не пригорят, а мясная начинка останется сочной. Классический рецепт с говяжьим фаршем, рисом и зеленью идеально дополняется нежным сметанно-томатным соусом. Кстати, если под рукой нет свежих томатов, их можно заменить двумя столовыми ложками томатной пасты, разбавленной стаканом воды.

Фото: pxhere фаршированный перец

Ингредиенты (на 4 порции):

Сладкий перец — 8 шт.

Говяжий фарш — 400 г

Рис белый — 100 г

Лук репчатый — 1 шт.

Петрушка — 4 веточки

Сметана 18% — 200 г

Масло оливковое — 30 мл

Протёртые томаты — 200 г

Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Как приготовить:

1. Подготовка продуктов

Перцы вымойте, аккуратно срежьте верхушки и удалите семена. Рис тщательно промойте до прозрачности воды. Лук очистите и нарежьте, зелень измельчите.

2. Подготовка начинки

В чашу мультиварки налейте 250 мл горячей воды, добавьте рис и включите режим "Крупа" или "Каша" на 10 минут, чтобы он дошёл до полуготовности. Затем промойте рис и откиньте на сито. В чистую чашу мультиварки налейте оливковое масло, включите режим "Жарка" и обжарьте лук до золотистого цвета.

3. Формирование перцев

Соедините обжаренный лук, рис, фарш и петрушку. Добавьте соль и перец по вкусу. Наполните подготовленные перцы мясной начинкой.

4. Тушение перцев

Выложите фаршированные перцы в чашу мультиварки, установите режим "Тушение" и готовьте 20 минут. В это время смешайте сметану и протёртые томаты, добавьте соль и перец. Влейте соус в мультиварку и продолжайте тушить ещё 25 минут в том же режиме.

5. Подача

Готовые перцы подавайте горячими, украсив зеленью. Они отлично сочетаются с гарниром из картофельного пюре или свежими овощами.

Использование разноцветных сладких перцев сделает блюдо не только вкусным, но и ярким. Такой вариант идеально подойдёт для праздничного ужина!

Уточнения

Фарширо́ванный пе́рец (рум. ardei umplut) — блюдо болгарской, молдавской и румынской, украинской, грузинской, русской, а также азербайджанской кухни (азерб. istiot dolması).

