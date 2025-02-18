Фаршированные перцы в мультиварке: пошаговый рецепт с секретами сочной начинки

Фаршированные перцы, приготовленные в мультиварке, получаются не менее вкусными, чем на плите, но при этом процесс значительно проще. В этом устройстве они точно не пригорят, а мясная начинка останется сочной. Классический рецепт с говяжьим фаршем, рисом и зеленью идеально дополняется нежным сметанно-томатным соусом. Кстати, если под рукой нет свежих томатов, их можно заменить двумя столовыми ложками томатной пасты, разбавленной стаканом воды.
Перцы вымойте, аккуратно срежьте верхушки и удалите семена. Рис тщательно промойте до прозрачности воды. Лук очистите и нарежьте, зелень измельчите.
В чашу мультиварки налейте 250 мл горячей воды, добавьте рис и включите режим "Крупа" или "Каша" на 10 минут, чтобы он дошёл до полуготовности. Затем промойте рис и откиньте на сито. В чистую чашу мультиварки налейте оливковое масло, включите режим "Жарка" и обжарьте лук до золотистого цвета.
Соедините обжаренный лук, рис, фарш и петрушку. Добавьте соль и перец по вкусу. Наполните подготовленные перцы мясной начинкой.
Выложите фаршированные перцы в чашу мультиварки, установите режим "Тушение" и готовьте 20 минут. В это время смешайте сметану и протёртые томаты, добавьте соль и перец. Влейте соус в мультиварку и продолжайте тушить ещё 25 минут в том же режиме.
Готовые перцы подавайте горячими, украсив зеленью. Они отлично сочетаются с гарниром из картофельного пюре или свежими овощами.
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