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Фаршированные перцы в мультиварке: пошаговый рецепт с секретами сочной начинки

2:34
Еда

Фаршированные перцы, приготовленные в мультиварке, получаются не менее вкусными, чем на плите, но при этом процесс значительно проще. В этом устройстве они точно не пригорят, а мясная начинка останется сочной. Классический рецепт с говяжьим фаршем, рисом и зеленью идеально дополняется нежным сметанно-томатным соусом. Кстати, если под рукой нет свежих томатов, их можно заменить двумя столовыми ложками томатной пасты, разбавленной стаканом воды.

фаршированный перец
Фото: pxhere
фаршированный перец

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Сладкий перец — 8 шт.
  • Говяжий фарш — 400 г
  • Рис белый — 100 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Петрушка — 4 веточки
  • Сметана 18% — 200 г
  • Масло оливковое — 30 мл
  • Протёртые томаты — 200 г
  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Как приготовить:

1. Подготовка продуктов

Перцы вымойте, аккуратно срежьте верхушки и удалите семена. Рис тщательно промойте до прозрачности воды. Лук очистите и нарежьте, зелень измельчите.

2. Подготовка начинки

В чашу мультиварки налейте 250 мл горячей воды, добавьте рис и включите режим "Крупа" или "Каша" на 10 минут, чтобы он дошёл до полуготовности. Затем промойте рис и откиньте на сито. В чистую чашу мультиварки налейте оливковое масло, включите режим "Жарка" и обжарьте лук до золотистого цвета.

3. Формирование перцев

Соедините обжаренный лук, рис, фарш и петрушку. Добавьте соль и перец по вкусу. Наполните подготовленные перцы мясной начинкой.

4. Тушение перцев

Выложите фаршированные перцы в чашу мультиварки, установите режим "Тушение" и готовьте 20 минут. В это время смешайте сметану и протёртые томаты, добавьте соль и перец. Влейте соус в мультиварку и продолжайте тушить ещё 25 минут в том же режиме.

5. Подача

Готовые перцы подавайте горячими, украсив зеленью. Они отлично сочетаются с гарниром из картофельного пюре или свежими овощами.

Использование разноцветных сладких перцев сделает блюдо не только вкусным, но и ярким. Такой вариант идеально подойдёт для праздничного ужина!

Уточнения

Фарширо́ванный пе́рец (рум. ardei umplut) — блюдо болгарской, молдавской и румынской, украинской, грузинской, русской, а также азербайджанской кухни (азерб. istiot dolması).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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