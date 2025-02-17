Овсянка на сливках — нежная, ароматная и просто идеальная для завтрака

Овсянка на сливках — это нежное, питательное и невероятно вкусное блюдо, которое отлично подходит для завтрака. Благодаря особому способу приготовления — сначала на воде, а потом на сливках — хлопья развариваются лучше, а текстура становится особенно мягкой. Дополните кашу свежими ягодами, орехами или фруктами, и вы получите сбалансированное начало дня.
Насыпьте овсянку в кастрюлю с толстым дном, залейте холодной водой и перемешайте. Оставьте на 2 минуты, затем удалите всплывшие частицы оболочки с помощью ситечка.
Поставьте кастрюлю на сильный огонь, доведите до кипения, постоянно помешивая. Добавьте соль и сахар, уменьшите огонь и накройте крышкой. Варите 10-12 минут, периодически помешивая, чтобы каша не пригорела.
Подогрейте сливки до теплого состояния, затем влейте их в кастрюлю с овсянкой и перемешайте. Уменьшите огонь до минимального, накройте крышкой и варите ещё 10 минут, не забывая помешивать.
Выключите огонь и оставьте кашу под крышкой на 10 минут — за это время она "дойдет" до идеальной консистенции. Разложите по тарелкам и подавайте с любимыми добавками: орехами, ягодами или фруктами.
Лучшее время для овсянки — утро и первая половина дня. Она богата медленными углеводами, которые дают энергию на несколько часов. А вот на ночь овсяную кашу есть не стоит: организм может отложить лишние углеводы "про запас".
Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).
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