Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Косметика зимой: развеиваем три распространённых мифа о сезонном уходе за телом
Необычное поведение собаки: зачем она роет пол в квартире
Новый вид хищников: что известно о бастетодоне
Как муравьи превратились в ходячие банки с мёдом — и зачем это нужно их колонии
Лера Кудрявцева пожаловалась на отсутствие романтики в браке
Казахстан и Венгрия запустят тестовые нефтяные поставки через трубопровод Дружба
Волшебное Голубое озеро среди лесов завораживает туристов
Готовим кекс без муки за 20 минут: идеальное сочетание вкуса и пользы
Деменция больше не страшна: наука нашла способы профилактики заболевания

Овсянка на сливках — нежная, ароматная и просто идеальная для завтрака

2:03
Еда

Овсянка на сливках — это нежное, питательное и невероятно вкусное блюдо, которое отлично подходит для завтрака. Благодаря особому способу приготовления — сначала на воде, а потом на сливках — хлопья развариваются лучше, а текстура становится особенно мягкой. Дополните кашу свежими ягодами, орехами или фруктами, и вы получите сбалансированное начало дня.

Овсянка с орехами и фруктами
Фото: flickr.com by やましこ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Овсянка с орехами и фруктами

Ингредиенты (на 2 порции):

  • Овсяные хлопья — 250 г
  • Сливки 22% — 200 мл
  • Вода — 300-350 мл
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.

Как приготовить:

1. Подготовка хлопьев

Насыпьте овсянку в кастрюлю с толстым дном, залейте холодной водой и перемешайте. Оставьте на 2 минуты, затем удалите всплывшие частицы оболочки с помощью ситечка.

2. Варка на воде

Поставьте кастрюлю на сильный огонь, доведите до кипения, постоянно помешивая. Добавьте соль и сахар, уменьшите огонь и накройте крышкой. Варите 10-12 минут, периодически помешивая, чтобы каша не пригорела.

3. Добавление сливок

Подогрейте сливки до теплого состояния, затем влейте их в кастрюлю с овсянкой и перемешайте. Уменьшите огонь до минимального, накройте крышкой и варите ещё 10 минут, не забывая помешивать.

4. Финальный штрих

Выключите огонь и оставьте кашу под крышкой на 10 минут — за это время она "дойдет" до идеальной консистенции. Разложите по тарелкам и подавайте с любимыми добавками: орехами, ягодами или фруктами.

Лучшее время для овсянки — утро и первая половина дня. Она богата медленными углеводами, которые дают энергию на несколько часов. А вот на ночь овсяную кашу есть не стоит: организм может отложить лишние углеводы "про запас".

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Еда и рецепты
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена? Аудио 
Все, что мы знали о ДНК и РНК перевернулось — новые исследования
Наука и техника
Все, что мы знали о ДНК и РНК перевернулось — новые исследования Аудио 
Зачем дачники сажают кедры? 5 причин, о которых вы не догадывались
Садоводство, цветоводство
Зачем дачники сажают кедры? 5 причин, о которых вы не догадывались Аудио 
Популярное
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки

Выбрасываете кожуру от апельсинов и мандаринов? Зря! Оказывается, её можно использовать для ароматизации, уборки и даже защиты от насекомых. Разбираем 8 крутых способов!

Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
ПВО NASAMS. Как западное супероружие уничтожают даже беспилотники Дмитрий Плотников ВС РФ широким фронтом выходят к границе ДНР и Днепропетровской области Любовь Степушова Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Последние материалы
Теперь не только скорость: за что еще водителей могут лишить прав
Признаки экономического спада видны повсюду. Немецкие избиратели ждут перемен
Будут выцыганивать лукавые идеи. Европейцам нечего делать на переговорах
Ошибки стирки пуховика, которые его портят — как их избежать
Легендарный дубайский десерт: как приготовить его так, чтобы все решили, что вы привезли его из Эмиратов
Опасная привычка: что происходит, если хватать собаку за шкирку
Килограммы прибавляются на диете? Врач рассказал, почему так происходит
Удержание текущих сотрудников становится приоритетом для работодателей
Строгие диеты не помогут: как похудеть наверняка и надолго
США и Европа могут столкнуться с дефицитом урана
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.