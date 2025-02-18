Оладьи из манной каши — это не только вкусное, но и практичное блюдо, позволяющее использовать оставшуюся кашу. Они получаются нежными, воздушными и идеально подходят для завтрака или полдника.
Варим манную кашу. В кастрюле смешайте молоко и воду, доведите до кипения. Постепенно всыпьте манную крупу, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков. Варите на среднем огне 4-5 минут до загустения.
Охлаждаем кашу. Перелейте готовую кашу в миску и оставьте остывать до комнатной температуры.
Готовим тесто. В остывшую кашу добавьте сахар, соль и ванилин, перемешайте. По одному вбейте яйца, тщательно размешивая после каждого. Просейте муку с разрыхлителем и добавьте к смеси, добиваясь однородной консистенции.
Жарим оладьи. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Ложкой выкладывайте тесто, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Подавайте оладьи теплыми, дополнив их сметаной, вареньем или медом. Это блюдо особенно понравится детям и станет отличным вариантом для семейного завтрака.
Ма́нная крупа́ (разг. ма́нка) — крупа из зёрен пшеницы так называемого «сортового помола» со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.