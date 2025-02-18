Если осталась манная каша — не выбрасывайте: готовим оладьи, от которых все в восторге

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Оладьи из манной каши — это не только вкусное, но и практичное блюдо, позволяющее использовать оставшуюся кашу. Они получаются нежными, воздушными и идеально подходят для завтрака или полдника.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оладьи

Ингредиенты

Манная крупа — 50 г

Молоко — 250 мл

Вода — 250 мл

Сахар — 3 ст. л.

Соль — ½ ч. л.

Ванилин — щепотка

Яйца — 2 шт.

Пшеничная мука — 150 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Растительное масло — для жарки

Приготовление

Варим манную кашу. В кастрюле смешайте молоко и воду, доведите до кипения. Постепенно всыпьте манную крупу, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков. Варите на среднем огне 4-5 минут до загустения. Охлаждаем кашу. Перелейте готовую кашу в миску и оставьте остывать до комнатной температуры. Готовим тесто. В остывшую кашу добавьте сахар, соль и ванилин, перемешайте. По одному вбейте яйца, тщательно размешивая после каждого. Просейте муку с разрыхлителем и добавьте к смеси, добиваясь однородной консистенции. Жарим оладьи. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Ложкой выкладывайте тесто, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавайте оладьи теплыми, дополнив их сметаной, вареньем или медом. Это блюдо особенно понравится детям и станет отличным вариантом для семейного завтрака.

Уточнения

Ма́нная крупа́ (разг. ма́нка) — крупа из зёрен пшеницы так называемого «сортового помола» со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм.

