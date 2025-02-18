Домашний куриный суп с лапшой — как приготовить, чтобы он получился идеальным

Магазинная лапша не сравнится с той, что приготовлена вручную. Домашний куриный суп с лапшой получается особенно нежным, с ярким вкусом и насыщенным бульоном. Конечно, процесс требует времени и терпения, но результат того стоит. Важно помнить: лучше готовить такой суп на один раз, так как лапша в бульоне быстро разбухает, делая суп слишком густым при разогреве.
Поместите курицу в кастрюлю, залейте 2 литрами воды и доведите до кипения. Уберите пену и варите на слабом огне 45 минут. Достаньте курицу, отделите мясо, нарежьте и уберите в миску. Кости и кожу верните в кастрюлю и варите ещё 1 час для насыщенности бульона.
Просейте муку в миску, сделайте углубление. Яйцо слегка взбейте с солью и маслом, затем влейте в центр муки. Вымешивайте тесто 10-15 минут до эластичности, заверните в плёнку и оставьте на 30 минут.
Рабочую поверхность присыпьте мукой, раскатайте тесто в тонкий пласт (около 1 мм). Дайте ему слегка подсохнуть, затем сверните рулетом и нарежьте тонкими полосками. Распределите лапшу на доске и дайте подсохнуть, периодически переворачивая.
Процедите бульон, посолите по вкусу. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на тёрке. Обжарьте овощи на сливочном масле 5 минут, затем снимите с огня.
Когда бульон закипит, добавьте лапшу, варите 3 минуты, затем положите обжаренные овощи и куриное мясо. Варите ещё 2 минуты после повторного закипания.
Снимите суп с огня, накройте крышкой и дайте настояться 5 минут. В каждую порцию добавьте нарезанный зелёный лук и по желанию — свежемолотый перец.
Для бульона можно использовать суповой набор, окорочка или бедро на кости. Если варите суп из куриного филе, время готовки можно сократить до 25 минут.
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
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