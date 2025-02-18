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Домашний куриный суп с лапшой — как приготовить, чтобы он получился идеальным

2:47
Еда

Магазинная лапша не сравнится с той, что приготовлена вручную. Домашний куриный суп с лапшой получается особенно нежным, с ярким вкусом и насыщенным бульоном. Конечно, процесс требует времени и терпения, но результат того стоит. Важно помнить: лучше готовить такой суп на один раз, так как лапша в бульоне быстро разбухает, делая суп слишком густым при разогреве.

Суп-лапша
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Суп-лапша

Ингредиенты (на 4 порции):

Для бульона:

  • Курица — 1 шт.
  • Лук репчатый — 100 г
  • Морковь — 100 г
  • Лук зелёный — 30 г
  • Масло сливочное — 20 г
  • Соль, перец — по вкусу

Для лапши:

  • Мука пшеничная — 100 г
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Масло сливочное — 1 ст. л.
  • Соль — на кончике ножа

Как приготовить:

1. Варим бульон

Поместите курицу в кастрюлю, залейте 2 литрами воды и доведите до кипения. Уберите пену и варите на слабом огне 45 минут. Достаньте курицу, отделите мясо, нарежьте и уберите в миску. Кости и кожу верните в кастрюлю и варите ещё 1 час для насыщенности бульона.

2. Готовим лапшу

Просейте муку в миску, сделайте углубление. Яйцо слегка взбейте с солью и маслом, затем влейте в центр муки. Вымешивайте тесто 10-15 минут до эластичности, заверните в плёнку и оставьте на 30 минут.

3. Раскатываем и нарезаем лапшу

Рабочую поверхность присыпьте мукой, раскатайте тесто в тонкий пласт (около 1 мм). Дайте ему слегка подсохнуть, затем сверните рулетом и нарежьте тонкими полосками. Распределите лапшу на доске и дайте подсохнуть, периодически переворачивая.

4. Доводим суп до готовности

Процедите бульон, посолите по вкусу. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на тёрке. Обжарьте овощи на сливочном масле 5 минут, затем снимите с огня.

Когда бульон закипит, добавьте лапшу, варите 3 минуты, затем положите обжаренные овощи и куриное мясо. Варите ещё 2 минуты после повторного закипания.

5. Подача

Снимите суп с огня, накройте крышкой и дайте настояться 5 минут. В каждую порцию добавьте нарезанный зелёный лук и по желанию — свежемолотый перец.

Для бульона можно использовать суповой набор, окорочка или бедро на кости. Если варите суп из куриного филе, время готовки можно сократить до 25 минут.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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