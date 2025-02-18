Салат из кальмаров с луковой заправкой — вкуснее, чем у свекрови: муж удивится, а гости потребуют рецепт

Салат из кальмаров с луковой заправкой — отличное блюдо для тех, кто придерживается безуглеводной диеты. Он позволяет насладиться вкусом без чувства вины. Вместо привычного майонеза здесь используется ароматная заправка из лука, чеснока и петрушки, придающая блюду свежесть и пикантность.
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Салат с кальмаром
Ингредиенты на 4 порции
4 средних филе кальмара
2-3 зубчика чеснока
3-4 веточки петрушки
3-4 веточки тимьяна
2 ст. л. белого сухого вина
Соль и свежемолотый черный перец по вкусу
Деревенский хлеб для подачи
Для заправки
1 небольшая красная сладкая луковица
3 зубчика чеснока
1 маленький пучок петрушки
Половина маленького лимона
100 мл оливкового масла
Щепотка сахара
Соль по вкусу
Приготовление
Подготовка заправки
Тщательно вымойте лимон, обсушите и снимите с него цедру с помощью мелкой терки. Выдавите сок.
Очистите и мелко нарежьте лук, чеснок и петрушку. Смешайте их с лимонным соком, цедрой и оливковым маслом. Добавьте щепотку сахара, посолите и поперчите по вкусу.
Подготовка кальмаров
Очистите филе кальмара от внешней и внутренней пленки, аккуратно удаляя ее пальцами. Убедитесь, что удалили хитиновую пластину, если она присутствует. Промойте филе, обсушите и нарежьте полосками размером примерно 4х2 см.
Приготовление кальмаров
В сотейник положите нарезанные кальмары, добавьте раздавленные зубчики чеснока, веточки петрушки и тимьяна. Влейте белое вино, посолите и поперчите. Залейте холодной водой так, чтобы она полностью покрывала кальмары.
Поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Как только вода закипит, снимите сотейник с огня. Через минуту откиньте кальмары на дуршлаг, чтобы удалить лишнюю жидкость.
Сборка салата
Пока кальмары еще теплые, смешайте их с ранее приготовленной луковой заправкой. Оставьте салат настояться минимум на 15 минут, чтобы вкусы смешались. При желании можно оставить на пару часов для более насыщенного вкуса.
Подача
Подавайте салат с поджаренным деревенским хлебом или хрустящей чиабаттой.
Совет: если у вас нет красного лука, его можно заменить шалотом. Он обладает более мягким вкусом и отлично подходит для салатов.
Уточнения
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.