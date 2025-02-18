Салат из кальмаров с луковой заправкой — вкуснее, чем у свекрови: муж удивится, а гости потребуют рецепт

2:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат из кальмаров с луковой заправкой — отличное блюдо для тех, кто придерживается безуглеводной диеты. Он позволяет насладиться вкусом без чувства вины. Вместо привычного майонеза здесь используется ароматная заправка из лука, чеснока и петрушки, придающая блюду свежесть и пикантность.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с кальмаром

Ингредиенты на 4 порции

4 средних филе кальмара

2-3 зубчика чеснока

3-4 веточки петрушки

3-4 веточки тимьяна

2 ст. л. белого сухого вина

Соль и свежемолотый черный перец по вкусу

Деревенский хлеб для подачи

Для заправки

1 небольшая красная сладкая луковица

3 зубчика чеснока

1 маленький пучок петрушки

Половина маленького лимона

100 мл оливкового масла

Щепотка сахара

Соль по вкусу

Приготовление

Подготовка заправки

Тщательно вымойте лимон, обсушите и снимите с него цедру с помощью мелкой терки. Выдавите сок.

Очистите и мелко нарежьте лук, чеснок и петрушку. Смешайте их с лимонным соком, цедрой и оливковым маслом. Добавьте щепотку сахара, посолите и поперчите по вкусу.

Подготовка кальмаров

Очистите филе кальмара от внешней и внутренней пленки, аккуратно удаляя ее пальцами. Убедитесь, что удалили хитиновую пластину, если она присутствует. Промойте филе, обсушите и нарежьте полосками размером примерно 4х2 см.

Приготовление кальмаров

В сотейник положите нарезанные кальмары, добавьте раздавленные зубчики чеснока, веточки петрушки и тимьяна. Влейте белое вино, посолите и поперчите. Залейте холодной водой так, чтобы она полностью покрывала кальмары.

Поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Как только вода закипит, снимите сотейник с огня. Через минуту откиньте кальмары на дуршлаг, чтобы удалить лишнюю жидкость.

Сборка салата

Пока кальмары еще теплые, смешайте их с ранее приготовленной луковой заправкой. Оставьте салат настояться минимум на 15 минут, чтобы вкусы смешались. При желании можно оставить на пару часов для более насыщенного вкуса.

Подача

Подавайте салат с поджаренным деревенским хлебом или хрустящей чиабаттой.

Совет: если у вас нет красного лука, его можно заменить шалотом. Он обладает более мягким вкусом и отлично подходит для салатов.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

