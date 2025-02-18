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Салат из кальмаров с луковой заправкой — вкуснее, чем у свекрови: муж удивится, а гости потребуют рецепт

2:39
Еда

Салат из кальмаров с луковой заправкой — отличное блюдо для тех, кто придерживается безуглеводной диеты. Он позволяет насладиться вкусом без чувства вины. Вместо привычного майонеза здесь используется ароматная заправка из лука, чеснока и петрушки, придающая блюду свежесть и пикантность.

Салат с кальмаром
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с кальмаром

Ингредиенты на 4 порции

  • 4 средних филе кальмара
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 3-4 веточки петрушки
  • 3-4 веточки тимьяна
  • 2 ст. л. белого сухого вина
  • Соль и свежемолотый черный перец по вкусу
  • Деревенский хлеб для подачи

Для заправки

  • 1 небольшая красная сладкая луковица
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 маленький пучок петрушки
  • Половина маленького лимона
  • 100 мл оливкового масла
  • Щепотка сахара
  • Соль по вкусу

Приготовление

Подготовка заправки

  • Тщательно вымойте лимон, обсушите и снимите с него цедру с помощью мелкой терки. Выдавите сок.
  • Очистите и мелко нарежьте лук, чеснок и петрушку. Смешайте их с лимонным соком, цедрой и оливковым маслом. Добавьте щепотку сахара, посолите и поперчите по вкусу.

Подготовка кальмаров

  • Очистите филе кальмара от внешней и внутренней пленки, аккуратно удаляя ее пальцами. Убедитесь, что удалили хитиновую пластину, если она присутствует. Промойте филе, обсушите и нарежьте полосками размером примерно 4х2 см.

Приготовление кальмаров

  • В сотейник положите нарезанные кальмары, добавьте раздавленные зубчики чеснока, веточки петрушки и тимьяна. Влейте белое вино, посолите и поперчите. Залейте холодной водой так, чтобы она полностью покрывала кальмары.
  • Поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Как только вода закипит, снимите сотейник с огня. Через минуту откиньте кальмары на дуршлаг, чтобы удалить лишнюю жидкость.

Сборка салата

  • Пока кальмары еще теплые, смешайте их с ранее приготовленной луковой заправкой. Оставьте салат настояться минимум на 15 минут, чтобы вкусы смешались. При желании можно оставить на пару часов для более насыщенного вкуса.

Подача

  • Подавайте салат с поджаренным деревенским хлебом или хрустящей чиабаттой.

Совет: если у вас нет красного лука, его можно заменить шалотом. Он обладает более мягким вкусом и отлично подходит для салатов.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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