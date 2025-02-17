Как приготовить сосиски в тесте, которые всегда получаются воздушными

Сосиски в тесте — это закуска, знакомая каждому с детства. Они продаются в булочных, на ярмарках и даже в магазинах, но ни одна покупная выпечка не сравнится с домашними булочками, приготовленными своими руками. Мягкое, воздушное тесто, сочные сосиски и аппетитная румяная корочка — что может быть вкуснее? Главное — соблюдать правильные пропорции и не торопиться на этапе расстойки теста. Следуйте рецепту, и ваши домашние сосиски в тесте получатся идеальными!
1. Замес теста
Просейте муку с солью, сделайте углубление в центре. Добавьте дрожжи и сахар, затем влейте яйцо и начните замешивать тесто, постепенно добавляя молоко. Вымешивайте 3-5 минут, пока масса не станет однородной. Переложите тесто на рабочую поверхность, добавьте размягченное масло и продолжайте месить ещё 10 минут до эластичности.
2. Подъем теста
Переложите тесто в миску, накройте влажным полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5 часа. Оно должно увеличиться в 2 раза.
3. Формирование заготовок
Разделите тесто на 8-10 частей, в зависимости от количества сосисок. Каждую часть раскатайте в толстую полоску и дайте ей "отдохнуть" 5 минут. Затем ещё раз раскатайте полоски, чтобы они стали длиннее и тоньше.
4. Оборачивание сосисок
Обмотайте тестом каждую сосиску по спирали, плотно прижимая. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом и слегка смазанный маслом.
5. Последняя расстойка
Накройте заготовки влажным полотенцем и оставьте ещё на 20-30 минут.
6. Выпечка
Взбейте желток с ложкой воды, смажьте тесто и посыпьте кунжутом. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 8 минут, затем уменьшите температуру до 170 °C и запекайте ещё 5-7 минут до золотистого цвета.
Подавайте горячими, тёплыми или остывшими — они вкусны в любом виде!
Соси́ска в те́сте — выпечное изделие из дрожжевого или слоёного теста с сосиской внутри.
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