Как приготовить сосиски в тесте, которые всегда получаются воздушными

2:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Сосиски в тесте — это закуска, знакомая каждому с детства. Они продаются в булочных, на ярмарках и даже в магазинах, но ни одна покупная выпечка не сравнится с домашними булочками, приготовленными своими руками. Мягкое, воздушное тесто, сочные сосиски и аппетитная румяная корочка — что может быть вкуснее? Главное — соблюдать правильные пропорции и не торопиться на этапе расстойки теста. Следуйте рецепту, и ваши домашние сосиски в тесте получатся идеальными!

Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain сосиска в тесте

Ингредиенты (на 4 порции):

8-10 небольших сосисок

300 г муки (+ немного для раскатывания)

30 г сливочного масла

2 яйца

180 мл молока

5 г сухих дрожжей

1/2 ст. л. сахара

1 ч. л. соли

белый кунжут для посыпки

1 желток для смазывания

Как приготовить:

1. Замес теста

Просейте муку с солью, сделайте углубление в центре. Добавьте дрожжи и сахар, затем влейте яйцо и начните замешивать тесто, постепенно добавляя молоко. Вымешивайте 3-5 минут, пока масса не станет однородной. Переложите тесто на рабочую поверхность, добавьте размягченное масло и продолжайте месить ещё 10 минут до эластичности.

2. Подъем теста

Переложите тесто в миску, накройте влажным полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5 часа. Оно должно увеличиться в 2 раза.

3. Формирование заготовок

Разделите тесто на 8-10 частей, в зависимости от количества сосисок. Каждую часть раскатайте в толстую полоску и дайте ей "отдохнуть" 5 минут. Затем ещё раз раскатайте полоски, чтобы они стали длиннее и тоньше.

4. Оборачивание сосисок

Обмотайте тестом каждую сосиску по спирали, плотно прижимая. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом и слегка смазанный маслом.

5. Последняя расстойка

Накройте заготовки влажным полотенцем и оставьте ещё на 20-30 минут.

6. Выпечка

Взбейте желток с ложкой воды, смажьте тесто и посыпьте кунжутом. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 8 минут, затем уменьшите температуру до 170 °C и запекайте ещё 5-7 минут до золотистого цвета.

Подавайте горячими, тёплыми или остывшими — они вкусны в любом виде!

Уточнения

Соси́ска в те́сте — выпечное изделие из дрожжевого или слоёного теста с сосиской внутри.

