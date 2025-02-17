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Легендарный дубайский десерт: как приготовить его так, чтобы все решили, что вы привезли его из Эмиратов

2:19
Еда

Дубайские конфеты — это изысканное лакомство, сочетающее хрустящую текстуру теста катаифи и нежную фисташковую пасту, заключенные в оболочку из молочного шоколада. Этот десерт, завоевавший популярность в социальных сетях, можно приготовить и в домашних условиях.

Рафаэлло
Фото: commons.wikimedia.org by Anamika Vajpai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рафаэлло

Ингредиенты

  • Молочный шоколад — 250 г
  • Белый шоколад — 50 г
  • Фисташковая паста — 75 г
  • Тесто катаифи — 90 г
  • Сливочное масло — 30 г

Приготовление

  1. Подготовка теста катаифи: разрежьте тесто на небольшие кусочки длиной около 1 см. Растопите сливочное масло на сковороде и обжарьте тесто до золотистого цвета, постоянно помешивая. После обжарки выложите тесто на бумажное полотенце для удаления излишков масла.

  2. Растапливание шоколада: растопите молочный шоколад на водяной бане или в микроволновой печи до однородной консистенции. Отдельно растопите белый шоколад.

  3. Подготовка формы: возьмите форму для шоколада или прямоугольную силиконовую форму для выпечки. Нанесите тонкий слой растопленного молочного шоколада на дно и боковые стороны формы, затем поместите ее в морозильную камеру на несколько минут для застывания.

  4. Приготовление начинки: смешайте обжаренное тесто катаифи с растопленным белым шоколадом и фисташковой пастой до однородной массы.

  5. Сборка конфет: выложите фисташковую начинку в шоколадную оболочку, плотно утрамбовывая. Сверху залейте оставшимся молочным шоколадом, полностью покрывая начинку. Поставьте форму в морозильную камеру на 30 минут до полного застывания.

  6. Подача: аккуратно извлеките готовые конфеты из формы и подавайте к столу.

Приготовление дубайских конфет в домашних условиях позволяет насладиться их уникальным вкусом без необходимости искать оригинальный продукт в магазинах. Кроме того, вы можете экспериментировать с ингредиентами, добавляя, например, дробленые орехи или заменяя молочный шоколад на темный для более насыщенного вкуса.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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