Легендарный дубайский десерт: как приготовить его так, чтобы все решили, что вы привезли его из Эмиратов

Дубайские конфеты — это изысканное лакомство, сочетающее хрустящую текстуру теста катаифи и нежную фисташковую пасту, заключенные в оболочку из молочного шоколада. Этот десерт, завоевавший популярность в социальных сетях, можно приготовить и в домашних условиях.
Подготовка теста катаифи: разрежьте тесто на небольшие кусочки длиной около 1 см. Растопите сливочное масло на сковороде и обжарьте тесто до золотистого цвета, постоянно помешивая. После обжарки выложите тесто на бумажное полотенце для удаления излишков масла.
Растапливание шоколада: растопите молочный шоколад на водяной бане или в микроволновой печи до однородной консистенции. Отдельно растопите белый шоколад.
Подготовка формы: возьмите форму для шоколада или прямоугольную силиконовую форму для выпечки. Нанесите тонкий слой растопленного молочного шоколада на дно и боковые стороны формы, затем поместите ее в морозильную камеру на несколько минут для застывания.
Приготовление начинки: смешайте обжаренное тесто катаифи с растопленным белым шоколадом и фисташковой пастой до однородной массы.
Сборка конфет: выложите фисташковую начинку в шоколадную оболочку, плотно утрамбовывая. Сверху залейте оставшимся молочным шоколадом, полностью покрывая начинку. Поставьте форму в морозильную камеру на 30 минут до полного застывания.
Подача: аккуратно извлеките готовые конфеты из формы и подавайте к столу.
Приготовление дубайских конфет в домашних условиях позволяет насладиться их уникальным вкусом без необходимости искать оригинальный продукт в магазинах. Кроме того, вы можете экспериментировать с ингредиентами, добавляя, например, дробленые орехи или заменяя молочный шоколад на темный для более насыщенного вкуса.
Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
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