Худеем вкусно: эти блины можно есть хоть каждый день без вреда для фигуры

Нутовые блины на кефире — это не только вкусное, но и полезное блюдо, способное разнообразить ваш рацион. Главный ингредиент — нутовая мука — богата незаменимыми аминокислотами, витаминами группы B, растительным белком и цинком, при этом не содержит глютен, что делает её отличным выбором для тех, кто избегает этого компонента.
Обратите внимание, что нутовые блины довольно хрупкие, поэтому сворачивать их в рулеты может быть сложно. Однако они отлично подходят в качестве замены хлеба, основы для безглютеновой пиццы или для приготовления блинного торта.
Для веганской версии этого рецепта можно заменить куриное яйцо на 1 столовую ложку льняной муки, а кефир — на растительный йогурт.
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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