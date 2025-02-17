Худеем вкусно: эти блины можно есть хоть каждый день без вреда для фигуры

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1:57
Еда

Нутовые блины на кефире — это не только вкусное, но и полезное блюдо, способное разнообразить ваш рацион. Главный ингредиент — нутовая мука — богата незаменимыми аминокислотами, витаминами группы B, растительным белком и цинком, при этом не содержит глютен, что делает её отличным выбором для тех, кто избегает этого компонента.

Блины
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Блины

Ингредиенты (на 6 порций)

  • Нутовая мука — 260 г
  • Кефир — 500 мл
  • Яйцо — 1 шт.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Соль — &frac12 ч. л.

Приготовление

  1. Подготовьте все ингредиенты, доведя их до комнатной температуры.
  2. В большой миске смешайте кефир, оливковое масло, яйцо, соль, сахар и разрыхлитель.
  3. Постепенно добавьте нутовую муку, тщательно перемешивая, чтобы избежать комочков.
  4. Накройте миску и оставьте тесто на 10-15 минут.
  5. Разогрейте сковороду с толстым дном, слегка смажьте её растительным маслом.
  6. Вылейте порцию теста на сковороду, равномерно распределяя его.
  7. Жарьте блин до появления золотистого цвета и пузырьков на поверхности (примерно 3 минуты), затем переверните и готовьте ещё 2 минуты.
  8. Готовые блины складывайте в тарелку и накрывайте крышкой, чтобы они оставались мягкими.

Обратите внимание, что нутовые блины довольно хрупкие, поэтому сворачивать их в рулеты может быть сложно. Однако они отлично подходят в качестве замены хлеба, основы для безглютеновой пиццы или для приготовления блинного торта.

Для веганской версии этого рецепта можно заменить куриное яйцо на 1 столовую ложку льняной муки, а кефир — на растительный йогурт.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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