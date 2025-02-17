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Масло после жарки — использовать снова или отправить в мусорку

1:18
Еда

Оставшееся после жарки масло многие привычно выливают в раковину или унитаз, не задумываясь о последствиях. Однако такой способ утилизации может привести к засорам труб и дорогостоящему ремонту. Жир застывает внутри системы, постепенно скапливаясь и образуя плотные пробки, которые сложно удалить.

пальмовое масло
Фото: commons.wikimedia.org by Elizaveta Usova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
пальмовое масло

Можно ли использовать масло повторно?

В теории, масло после жарки можно использовать ещё раз, но этот вариант имеет серьезные недостатки. Повторное нагревание приводит к появлению вредных веществ, которые негативно влияют на здоровье, а также может испортить вкус новых блюд.

Если вы всё же решите использовать его повторно, убедитесь, что масло:

  • остаётся прозрачным,
  • не имеет постороннего запаха,
  • не содержит осадка и горечи.

Как правильно избавиться от масла?

Лучший способ — утилизировать его без вреда для труб:

  • Маленькое количество масла можно просто впитать бумажным полотенцем и выбросить в мусорное ведро.
  • Большой объём жира рекомендуется перелить в бутылку, плотно закрыть крышкой и также выбросить в мусорный контейнер.

Следуя этим простым советам, вы избежите проблем с трубами и сделаете свою кухню более экологичной.

Уточнения

Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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