Никаких часов ожидания: как быстро разморозить ягоды без миксера и кипятка

Зимой замороженные ягоды становятся настоящим спасением, ведь они — ценный источник витаминов, когда свежие фрукты стоят дорого или недоступны. Но есть одна проблема: ледяные ягоды есть неудобно, а размораживаются они очень долго. Оставить их при комнатной температуре — долго, заливать кипятком — риск превратить их в кашу.
Оказывается, есть способ разморозить ягоды всего за 1-2 минуты без потери текстуры и вкуса. Этот метод передаётся в нашей семье из поколения в поколение, и он всегда работает!
Что НЕ стоит делать:
После такого размораживания ягоды останутся мягкими, но не расползутся в кашу. Они будут почти как свежие — сочные, ароматные и упругие.
Теперь их можно использовать как угодно:
Этот метод удобен и прост — никакого ожидания в течение часов и испорченных ягод!
Микроволно́вая печь или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
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