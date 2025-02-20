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Этот алкоголь за здоровье лучше не поднимать — печень разрушается быстрее всего

1:02
Еда

Алкоголь вреден для здоровья, но некоторые напитки наносят печени особенно серьёзный урон. Хирург Александр Умнов рассказал, какие из них разрушают печень быстрее всего.

Бармен за стойкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бармен за стойкой

Какие напитки наносят максимальный вред печени

  1. Самогон — опасен из-за недостаточной очистки, что делает его насыщенным сивушными маслами.
  2. Виски — содержит примеси, которые негативно влияют на печень.
  3. Коньяк и настойки — богаты сивушными маслами, разрушающими гепатоциты и нарушающими работу печёночных ферментов.

Почему сивушные масла так вредны

Они ускоряют разрушение клеток печени, что может привести к серьёзным заболеваниям. Врач рекомендует либо полностью отказаться от этих напитков, либо употреблять их как можно реже.

Если вы заботитесь о своём здоровье, лучше пересмотреть своё отношение к алкоголю. Ведь печень — единственный орган, который не подаст сигнала о проблемах до последнего момента!

Уточнения

Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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