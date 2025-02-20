Этот алкоголь за здоровье лучше не поднимать — печень разрушается быстрее всего

Алкоголь вреден для здоровья, но некоторые напитки наносят печени особенно серьёзный урон. Хирург Александр Умнов рассказал, какие из них разрушают печень быстрее всего.
Они ускоряют разрушение клеток печени, что может привести к серьёзным заболеваниям. Врач рекомендует либо полностью отказаться от этих напитков, либо употреблять их как можно реже.
Если вы заботитесь о своём здоровье, лучше пересмотреть своё отношение к алкоголю. Ведь печень — единственный орган, который не подаст сигнала о проблемах до последнего момента!
Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).
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