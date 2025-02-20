Этот алкоголь за здоровье лучше не поднимать — печень разрушается быстрее всего

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Алкоголь вреден для здоровья, но некоторые напитки наносят печени особенно серьёзный урон. Хирург Александр Умнов рассказал, какие из них разрушают печень быстрее всего.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бармен за стойкой

Какие напитки наносят максимальный вред печени

Самогон — опасен из-за недостаточной очистки, что делает его насыщенным сивушными маслами. Виски — содержит примеси, которые негативно влияют на печень. Коньяк и настойки — богаты сивушными маслами, разрушающими гепатоциты и нарушающими работу печёночных ферментов.

Почему сивушные масла так вредны

Они ускоряют разрушение клеток печени, что может привести к серьёзным заболеваниям. Врач рекомендует либо полностью отказаться от этих напитков, либо употреблять их как можно реже.

Если вы заботитесь о своём здоровье, лучше пересмотреть своё отношение к алкоголю. Ведь печень — единственный орган, который не подаст сигнала о проблемах до последнего момента!

Уточнения

Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).



