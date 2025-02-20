Бабушка научила меня этому трюку, и теперь я всегда готовлю баклажаны так

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Баклажаны — нежные и вкусные, но иногда они могут неприятно горчить. Многие пытаются исправить ситуацию, но часто только портят продукт. Как правильно избавиться от горечи, не испортив текстуру овоща? Шеф-повар Квентин Гарсия объяснил, что делать.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Баклажаны

Главные ошибки при избавлении от горечи

Одна из самых распространённых ошибок — отваривание баклажанов перед готовкой. Это не только не устраняет горечь, но и делает овощи водянистыми и безвкусными.

Как правильно убрать горечь из баклажанов

Замачивание в солёной воде или молоке Нарежьте баклажаны и погрузите их в миску с водой, добавив соль.

Поставьте пресс сверху, чтобы овощи были полностью погружены.

Через 30 минут промойте и обсушите. Удаление кожуры и семечек Основной источник горечи — старые семена и кожица.

Если баклажан горчит, просто очистите его и удалите семечки. Быстрая заморозка Нарежьте баклажаны и отправьте в морозилку на 3-4 часа.

После размораживания их можно использовать в тушёных блюдах.

Но есть минус: текстура станет более мягкой, поэтому для жарки этот способ не подходит. Не доводите до полной готовности Если готовите уже горький баклажан, оставьте его слегка недожаренным - так горечь будет менее выраженной.

Как выбрать сладкие баклажаны без горечи

Выбирайте плотные плоды с гладкой блестящей кожурой.

Избегайте перезрелых баклажанов - именно они чаще всего горчат.

Храните баклажаны в прохладном и тёмном месте, отдельно от других овощей.

Теперь баклажаны в ваших блюдах будут исключительно нежными и вкусными!

Уточнения

Баклажа́н — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.



