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Бабушка научила меня этому трюку, и теперь я всегда готовлю баклажаны так

1:50
Еда

Баклажаны — нежные и вкусные, но иногда они могут неприятно горчить. Многие пытаются исправить ситуацию, но часто только портят продукт. Как правильно избавиться от горечи, не испортив текстуру овоща? Шеф-повар Квентин Гарсия объяснил, что делать.

Баклажаны
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Баклажаны

Главные ошибки при избавлении от горечи

Одна из самых распространённых ошибок — отваривание баклажанов перед готовкой. Это не только не устраняет горечь, но и делает овощи водянистыми и безвкусными.

Как правильно убрать горечь из баклажанов

  1. Замачивание в солёной воде или молоке

    • Нарежьте баклажаны и погрузите их в миску с водой, добавив соль.
    • Поставьте пресс сверху, чтобы овощи были полностью погружены.
    • Через 30 минут промойте и обсушите.

  2. Удаление кожуры и семечек

    • Основной источник горечи — старые семена и кожица.
    • Если баклажан горчит, просто очистите его и удалите семечки.

  3. Быстрая заморозка

    • Нарежьте баклажаны и отправьте в морозилку на 3-4 часа.
    • После размораживания их можно использовать в тушёных блюдах.
    • Но есть минус: текстура станет более мягкой, поэтому для жарки этот способ не подходит.

  4. Не доводите до полной готовности

    • Если готовите уже горький баклажан, оставьте его слегка недожаренным - так горечь будет менее выраженной.

Как выбрать сладкие баклажаны без горечи

  • Выбирайте плотные плоды с гладкой блестящей кожурой.
  • Избегайте перезрелых баклажанов - именно они чаще всего горчат.
  • Храните баклажаны в прохладном и тёмном месте, отдельно от других овощей.

Теперь баклажаны в ваших блюдах будут исключительно нежными и вкусными!

Уточнения

Баклажа́н — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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