Бабушка научила меня этому трюку, и теперь я всегда готовлю баклажаны так

Баклажаны — нежные и вкусные, но иногда они могут неприятно горчить. Многие пытаются исправить ситуацию, но часто только портят продукт. Как правильно избавиться от горечи, не испортив текстуру овоща? Шеф-повар Квентин Гарсия объяснил, что делать.
Одна из самых распространённых ошибок — отваривание баклажанов перед готовкой. Это не только не устраняет горечь, но и делает овощи водянистыми и безвкусными.
Замачивание в солёной воде или молоке
Удаление кожуры и семечек
Быстрая заморозка
Не доводите до полной готовности
Теперь баклажаны в ваших блюдах будут исключительно нежными и вкусными!
Баклажа́н — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.
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