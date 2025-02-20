Сгущёнка в холодильнике испортилась? Вот как её правильно хранить

Сгущённое молоко — один из самых "долговечных" продуктов, но это не значит, что оно хранится вечно. Сколько на самом деле сгущёнка остаётся свежей и когда её уже нельзя употреблять? Эксперты раскрыли все тонкости.
Всё дело в составе: низкое содержание воды и высокий уровень сахара делают её устойчивой к порче. Сахар в сгущёнке — это не просто подсластитель, а натуральный консервант, который подавляет рост бактерий.
Эксперты не рекомендуют этого делать. После разморозки сгущённое молоко теряет свою тягучесть и кремовую текстуру, становясь более жидким и неоднородным.
Если продукт изменил цвет, стал тёмно-коричневым, серым или с зеленоватым оттенком, а также появился неприятный запах — лучше не рисковать и выбросить его.
Так что даже у сгущёнки есть срок годности, и если вы не хотите испортить себе настроение (и желудок), важно знать, когда её пора отправлять в мусорное ведро!
Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой. В России в основном производится сгущённое молоко с сахаром, в просторечии называемое «сгущёнка».
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