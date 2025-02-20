Сгущёнка в холодильнике испортилась? Вот как её правильно хранить

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Сгущённое молоко — один из самых "долговечных" продуктов, но это не значит, что оно хранится вечно. Сколько на самом деле сгущёнка остаётся свежей и когда её уже нельзя употреблять? Эксперты раскрыли все тонкости.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain сгущенное молоко

Как долго хранится сгущёнка

Закрытая банка — от 12 до 18 месяцев, а иногда и дольше, если продукт качественный.

Открытая сгущёнка — максимум 2 недели в холодильнике в герметичной ёмкости.

Почему сгущёнка так долго не портится

Всё дело в составе: низкое содержание воды и высокий уровень сахара делают её устойчивой к порче. Сахар в сгущёнке — это не просто подсластитель, а натуральный консервант, который подавляет рост бактерий.

Можно ли замораживать сгущёнку

Эксперты не рекомендуют этого делать. После разморозки сгущённое молоко теряет свою тягучесть и кремовую текстуру, становясь более жидким и неоднородным.

Как понять, что сгущёнка испортилась

Если продукт изменил цвет, стал тёмно-коричневым, серым или с зеленоватым оттенком, а также появился неприятный запах — лучше не рисковать и выбросить его.

Так что даже у сгущёнки есть срок годности, и если вы не хотите испортить себе настроение (и желудок), важно знать, когда её пора отправлять в мусорное ведро!

Уточнения

Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой. В России в основном производится сгущённое молоко с сахаром, в просторечии называемое «сгущёнка».



