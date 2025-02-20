Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда холод сильнее технологий: пока вы греете машину, электрокар уже наполовину разряжен
Эти фаршированные помидоры разлетаются со стола быстрее, чем вы их приготовите
Снос замка в Грязи обойдётся Пугачёвой в многомиллионную сумму
Ешьте это на завтрак каждый день и удивитесь результату — совет диетолога
Стиралка убивает не только пятна, но и здоровье: избавляемся от плесени навсегда
Проверка на алкогольную зависимость: ответьте на 4 вопроса и узнайте, есть ли у вас проблема
Скрытая угроза: тормозная пыль электромобилей оказалась опаснее дизельных выхлопов
Финансовая ловушка: как пенсионеры теряют свои сбережения из-за импульсивных расходов
Скинуть до 10 кг без особых усилий поможет этот энергичный способ

Сгущёнка в холодильнике испортилась? Вот как её правильно хранить

1:24
Еда

Сгущённое молоко — один из самых "долговечных" продуктов, но это не значит, что оно хранится вечно. Сколько на самом деле сгущёнка остаётся свежей и когда её уже нельзя употреблять? Эксперты раскрыли все тонкости.

сгущенное молоко
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
сгущенное молоко

Как долго хранится сгущёнка

  • Закрытая банка — от 12 до 18 месяцев, а иногда и дольше, если продукт качественный.
  • Открытая сгущёнка — максимум 2 недели в холодильнике в герметичной ёмкости.

Почему сгущёнка так долго не портится

Всё дело в составе: низкое содержание воды и высокий уровень сахара делают её устойчивой к порче. Сахар в сгущёнке — это не просто подсластитель, а натуральный консервант, который подавляет рост бактерий.

Можно ли замораживать сгущёнку

Эксперты не рекомендуют этого делать. После разморозки сгущённое молоко теряет свою тягучесть и кремовую текстуру, становясь более жидким и неоднородным.

Как понять, что сгущёнка испортилась

Если продукт изменил цвет, стал тёмно-коричневым, серым или с зеленоватым оттенком, а также появился неприятный запах — лучше не рисковать и выбросить его.

Так что даже у сгущёнки есть срок годности, и если вы не хотите испортить себе настроение (и желудок), важно знать, когда её пора отправлять в мусорное ведро!

Уточнения

Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой. В России в основном производится сгущённое молоко с сахаром, в просторечии называемое «сгущёнка».
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Эти страны под угрозой от возможного падения астероида на Землю в 2032 году
Мир. Новости мира
Эти страны под угрозой от возможного падения астероида на Землю в 2032 году Аудио 
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году
Садоводство, цветоводство
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году Аудио 
Какой жест заставит любую кошку подойти к вам? Это работает лучше привычного кис-кис
Домашние животные
Какой жест заставит любую кошку подойти к вам? Это работает лучше привычного кис-кис Аудио 
Популярное
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год

Луковая муха может погубить весь урожай, но есть простое решение — солёная вода! Разбираемся, как правильно поливать лук и чеснок, чтобы не навредить растениям.

Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году
Беспилотник Мерлин-ВР. Разведывательная русская птица высокого полёта Дмитрий Плотников Пожертвует ли Москва отношениями с Китаем и Ираном ради договорённостей с США по Украине Любовь Степушова Секретные уголки у моря: здесь можно забыть обо всём и раствориться в красоте Игорь Буккер
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Последние материалы
Ешьте это на завтрак каждый день и удивитесь результату — совет диетолога
Стиралка убивает не только пятна, но и здоровье: избавляемся от плесени навсегда
Проверка на алкогольную зависимость: ответьте на 4 вопроса и узнайте, есть ли у вас проблема
Скрытая угроза: тормозная пыль электромобилей оказалась опаснее дизельных выхлопов
Беспилотник Мерлин-ВР. Разведывательная русская птица высокого полёта
Финансовая ловушка: как пенсионеры теряют свои сбережения из-за импульсивных расходов
Скинуть до 10 кг без особых усилий поможет этот энергичный способ
Случайность или древняя технология? Пирамида Гизы концентрирует энергию, учёные не могут это объяснить
Состав акционеров изменен. Найджел Фарадж отказался от формального контроля над своей партией
Звезда сериала про папиных дочек развелась с мужем-нефтяником
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.