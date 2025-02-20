Гематоген в СССР и сейчас: изменился ли он за годы

Многие помнят гематоген как любимое лакомство из детства, но задумывались ли вы, из чего его делают сейчас? Может ли он по-прежнему помогать бороться с дефицитом железа, или это просто сладкий батончик с хорошим маркетингом? Эксперты Роскачества раскрыли правду о современном гематогене.
Классический гематоген содержит:
Раньше гематоген использовали как профилактику железодефицитной анемии, особенно у детей. Сегодня же его часто покупают просто как сладкий перекус, хотя он остаётся биологически активной добавкой (БАД), а не лекарством.
Сегодня батончики продаются не только в аптеках, но и в обычных магазинах. Однако специалисты советуют по старинке покупать их в аптеке, так как состав аптечного гематогена обычно более простой и без лишних добавок.
Несмотря на пользу для людей с низким уровнем железа, этот продукт может быть вредным в ряде случаев:
В итоге гематоген остался тем же, но его восприятие изменилось: он больше не рассматривается как обязательный продукт для здоровья, а стал скорее сладостью с определёнными преимуществами.
Гематоге́н — биологически активная добавка с содержанием железа, популярная в СССР и странах СНГ.
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