Гематоген в СССР и сейчас: изменился ли он за годы

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие помнят гематоген как любимое лакомство из детства, но задумывались ли вы, из чего его делают сейчас? Может ли он по-прежнему помогать бороться с дефицитом железа, или это просто сладкий батончик с хорошим маркетингом? Эксперты Роскачества раскрыли правду о современном гематогене.

Фото: commons.wikimedia.org by Mx. Granger, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Протеиновые батончики

Что входит в состав гематогена

Классический гематоген содержит:

Сахар, сгущёнку и патоку — основу сладкой массы.

Чёрный альбумин — главный источник железа, получаемый из высушенной крови крупного рогатого скота.

Иногда — химический аналог железа, который заменяет натуральный альбумин.

Раньше гематоген использовали как профилактику железодефицитной анемии, особенно у детей. Сегодня же его часто покупают просто как сладкий перекус, хотя он остаётся биологически активной добавкой (БАД), а не лекарством.

Почему лучше покупать гематоген в аптеке

Сегодня батончики продаются не только в аптеках, но и в обычных магазинах. Однако специалисты советуют по старинке покупать их в аптеке, так как состав аптечного гематогена обычно более простой и без лишних добавок.

Кому нельзя есть гематоген

Несмотря на пользу для людей с низким уровнем железа, этот продукт может быть вредным в ряде случаев:

При ожирении и диабете — из-за высокого содержания сахара.

При гемохроматозе (избытке железа в организме).

При аллергии на компоненты — особенно если в составе есть ароматизаторы и другие добавки.

В итоге гематоген остался тем же, но его восприятие изменилось: он больше не рассматривается как обязательный продукт для здоровья, а стал скорее сладостью с определёнными преимуществами.

Уточнения

Гематоге́н — биологически активная добавка с содержанием железа, популярная в СССР и странах СНГ.



