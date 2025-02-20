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Гематоген в СССР и сейчас: изменился ли он за годы

1:47
Еда

Многие помнят гематоген как любимое лакомство из детства, но задумывались ли вы, из чего его делают сейчас? Может ли он по-прежнему помогать бороться с дефицитом железа, или это просто сладкий батончик с хорошим маркетингом? Эксперты Роскачества раскрыли правду о современном гематогене.

Протеиновые батончики
Фото: commons.wikimedia.org by Mx. Granger, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Протеиновые батончики

Что входит в состав гематогена

Классический гематоген содержит:

  • Сахар, сгущёнку и патоку — основу сладкой массы.
  • Чёрный альбумин — главный источник железа, получаемый из высушенной крови крупного рогатого скота.
  • Иногда — химический аналог железа, который заменяет натуральный альбумин.

Раньше гематоген использовали как профилактику железодефицитной анемии, особенно у детей. Сегодня же его часто покупают просто как сладкий перекус, хотя он остаётся биологически активной добавкой (БАД), а не лекарством.

Почему лучше покупать гематоген в аптеке

Сегодня батончики продаются не только в аптеках, но и в обычных магазинах. Однако специалисты советуют по старинке покупать их в аптеке, так как состав аптечного гематогена обычно более простой и без лишних добавок.

Кому нельзя есть гематоген

Несмотря на пользу для людей с низким уровнем железа, этот продукт может быть вредным в ряде случаев:

  • При ожирении и диабете — из-за высокого содержания сахара.
  • При гемохроматозе (избытке железа в организме).
  • При аллергии на компоненты — особенно если в составе есть ароматизаторы и другие добавки.

В итоге гематоген остался тем же, но его восприятие изменилось: он больше не рассматривается как обязательный продукт для здоровья, а стал скорее сладостью с определёнными преимуществами.

Уточнения

Гематоге́н — биологически активная добавка с содержанием железа, популярная в СССР и странах СНГ.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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