Забыли почистить это место? Там больше микробов, чем в раковине

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

На кухне мы регулярно чистим плиту, раковину и столешницы, но есть одно место, которое часто остаётся без внимания. А зря! Эксперты утверждают, что именно выключатели света являются настоящим рассадником бактерий.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Губка для уборки

Почему выключатели — одно из самых грязных мест на кухне

По данным Daily Meal, 97% людей не моют руки должным образом во время готовки. В итоге выключатели собирают на себе жир, пыль и миллионы бактерий, которых больше, чем на плите или в раковине!

Как правильно чистить выключатели

Не распыляйте чистящее средство прямо на выключатель — это может быть опасно. Выключите электропитание, чтобы избежать риска замыкания. Протрите выключатель микрофибровой салфеткой, слегка смоченной в тёплой мыльной воде. Используйте ватные палочки и спирт для тщательной дезинфекции углов и щелей. Дождитесь полного высыхания перед тем, как снова включить свет.

Если выключатели давно не чистились, можно снять пластиковую пластину, замочить её в мыльной воде, высушить и установить обратно.

Теперь, зная об этой незаметной угрозе, уделите внимание выключателям — и ваша кухня станет по-настоящему чистой!

Уточнения

Дезинфе́кция — это комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды для предотвращения попадания их на кожу, слизистые и раневую поверхность. Является одним из видов обеззараживания.



