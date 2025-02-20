Забыли почистить это место? Там больше микробов, чем в раковине

На кухне мы регулярно чистим плиту, раковину и столешницы, но есть одно место, которое часто остаётся без внимания. А зря! Эксперты утверждают, что именно выключатели света являются настоящим рассадником бактерий.
По данным Daily Meal, 97% людей не моют руки должным образом во время готовки. В итоге выключатели собирают на себе жир, пыль и миллионы бактерий, которых больше, чем на плите или в раковине!
Если выключатели давно не чистились, можно снять пластиковую пластину, замочить её в мыльной воде, высушить и установить обратно.
Теперь, зная об этой незаметной угрозе, уделите внимание выключателям — и ваша кухня станет по-настоящему чистой!
Дезинфе́кция — это комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды для предотвращения попадания их на кожу, слизистые и раневую поверхность. Является одним из видов обеззараживания.
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