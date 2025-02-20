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Забыли почистить это место? Там больше микробов, чем в раковине

1:20
Еда

На кухне мы регулярно чистим плиту, раковину и столешницы, но есть одно место, которое часто остаётся без внимания. А зря! Эксперты утверждают, что именно выключатели света являются настоящим рассадником бактерий.

Губка для уборки
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Губка для уборки

Почему выключатели — одно из самых грязных мест на кухне

По данным Daily Meal, 97% людей не моют руки должным образом во время готовки. В итоге выключатели собирают на себе жир, пыль и миллионы бактерий, которых больше, чем на плите или в раковине!

Как правильно чистить выключатели

  1. Не распыляйте чистящее средство прямо на выключатель — это может быть опасно.
  2. Выключите электропитание, чтобы избежать риска замыкания.
  3. Протрите выключатель микрофибровой салфеткой, слегка смоченной в тёплой мыльной воде.
  4. Используйте ватные палочки и спирт для тщательной дезинфекции углов и щелей.
  5. Дождитесь полного высыхания перед тем, как снова включить свет.

Если выключатели давно не чистились, можно снять пластиковую пластину, замочить её в мыльной воде, высушить и установить обратно.

Теперь, зная об этой незаметной угрозе, уделите внимание выключателям — и ваша кухня станет по-настоящему чистой!

Уточнения

Дезинфе́кция — это комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды для предотвращения попадания их на кожу, слизистые и раневую поверхность. Является одним из видов обеззараживания.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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