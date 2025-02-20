Вы тоже верили, что интервальное голодание полезно? Новые данные заставляют задуматься

Интервальное голодание завоевало популярность благодаря простоте — не нужно считать калории, а питаться можно в привычном режиме. Однако новые исследования показывают, что у этой системы есть серьёзные недостатки.
Диетолог София Кованова рассказала в интервью "Аргументам и фактам", что у людей, практикующих интервальное голодание, может повышаться уровень "плохого" холестерина. Это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Если вы не хотите отказываться от интервального голодания, важно придерживаться умеренности: не переедать во время "окна" и следить за балансом белков, жиров и углеводов.
Периоди́ческое голода́ние (также известно как интервальное голодание) — медицинская практика, заключающаяся в планировании периодов отказа от приёма пищи, сменяющихся периодами без ограничений приёма, с целью достижения положительных физиологических эффектов, основанная, прежде всего, на процессе аутофагии.
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