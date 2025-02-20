Вы тоже верили, что интервальное голодание полезно? Новые данные заставляют задуматься

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Интервальное голодание завоевало популярность благодаря простоте — не нужно считать калории, а питаться можно в привычном режиме. Однако новые исследования показывают, что у этой системы есть серьёзные недостатки.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Интервальное голодание

Чем опасно интервальное голодание

Диетолог София Кованова рассказала в интервью "Аргументам и фактам", что у людей, практикующих интервальное голодание, может повышаться уровень "плохого" холестерина. Это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Другие побочные эффекты:

Потеря мышечной массы — организм может начинать использовать мышцы как источник энергии.

Изменение состава тела — из-за хаотичного поступления пищи возможны скачки веса и метаболические нарушения.

Опасно для определённых групп людей — врачи не рекомендуют голодание при гастрите, болезнях печени, почек и желчного пузыря. Также оно не подходит подросткам и беременным женщинам.

Как снизить риски

Если вы не хотите отказываться от интервального голодания, важно придерживаться умеренности: не переедать во время "окна" и следить за балансом белков, жиров и углеводов.

Уточнения

Периоди́ческое голода́ние (также известно как интервальное голодание) — медицинская практика, заключающаяся в планировании периодов отказа от приёма пищи, сменяющихся периодами без ограничений приёма, с целью достижения положительных физиологических эффектов, основанная, прежде всего, на процессе аутофагии.



