Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Социальные пенсии вырастут с 1 апреля – кого коснется повышение?
Опасная поездка ради ничего? Визит министра США на Украину оказался провальным
Резонансная петля: как создать сильную эмоциональную связь с кем-то
Из-за одной особенности внешности Анастасия Решетова была жертвой насмешек в школе
Тугие косы и начесы: скрытые опасности для ваших волос
Одна ошибка в интернете — и вы без машины: почему владельцы в зоне риска
Как ваше беспокойство о здоровье может быть связано с психоэмоциональными проблемами
В Госдуме предложили освободить нуждающихся от платы за техобслуживание газа
Газовые месторождения Эфиопии: Россия получила заманчивое предложение

Вы тоже верили, что интервальное голодание полезно? Новые данные заставляют задуматься

1:14
Еда

Интервальное голодание завоевало популярность благодаря простоте — не нужно считать калории, а питаться можно в привычном режиме. Однако новые исследования показывают, что у этой системы есть серьёзные недостатки.

Интервальное голодание
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Интервальное голодание

Чем опасно интервальное голодание

Диетолог София Кованова рассказала в интервью "Аргументам и фактам", что у людей, практикующих интервальное голодание, может повышаться уровень "плохого" холестерина. Это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Другие побочные эффекты:

  • Потеря мышечной массы — организм может начинать использовать мышцы как источник энергии.
  • Изменение состава тела — из-за хаотичного поступления пищи возможны скачки веса и метаболические нарушения.
  • Опасно для определённых групп людей — врачи не рекомендуют голодание при гастрите, болезнях печени, почек и желчного пузыря. Также оно не подходит подросткам и беременным женщинам.

Как снизить риски

Если вы не хотите отказываться от интервального голодания, важно придерживаться умеренности: не переедать во время "окна" и следить за балансом белков, жиров и углеводов.

Уточнения

Периоди́ческое голода́ние (также известно как интервальное голодание) — медицинская практика, заключающаяся в планировании периодов отказа от приёма пищи, сменяющихся периодами без ограничений приёма, с целью достижения положительных физиологических эффектов, основанная, прежде всего, на процессе аутофагии.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Еда и рецепты
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой Аудио 
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Авто
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ Аудио 
Популярное
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год

Луковая муха может погубить весь урожай, но есть простое решение — солёная вода! Разбираемся, как правильно поливать лук и чеснок, чтобы не навредить растениям.

Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году
Сводка с фронта: ВС РФ вошли в Сумскую область, Зеленский играл на Байдене как на том фортепиано Дмитрий Плотников Острослов, шпион, гуляка — этот человек знал секреты английского двора Игорь Буккер В театре Всеволода Шиловского выходит премьера о суровых 90-х и миллиардере-негодяе Анжела Якубовская
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Последние материалы
Социальные пенсии вырастут с 1 апреля – кого коснется повышение?
Опасная поездка ради ничего? Визит министра США на Украину оказался провальным
Резонансная петля: как создать сильную эмоциональную связь с кем-то
Из-за одной особенности внешности Анастасия Решетова была жертвой насмешек в школе
Тугие косы и начесы: скрытые опасности для ваших волос
Одна ошибка в интернете — и вы без машины: почему владельцы в зоне риска
Вы тоже верили, что интервальное голодание полезно? Новые данные заставляют задуматься
Как ваше беспокойство о здоровье может быть связано с психоэмоциональными проблемами
В Госдуме предложили освободить нуждающихся от платы за техобслуживание газа
Газовые месторождения Эфиопии: Россия получила заманчивое предложение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.