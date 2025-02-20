Эта зелень легко растёт на подоконнике — и приносит огромную пользу

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Свежая зелень — это не просто ароматное дополнение к блюдам, а настоящий источник здоровья. Врачи утверждают, что употребление зелени помогает укрепить иммунитет, поддерживать организм в тонусе и даже экономить на витаминах.

Фото: Freepik by bublikhaus Зелень

Какая зелень самая полезная

Лук - чемпион по содержанию витамина С. Всего 100 граммов зелёного лука обеспечивают дневную норму этого витамина. Кроме того, в луке есть витамины А, Е, железо, фтор и сера. Петрушка - идеальна для женского здоровья. Она содержит опиол, нормализующий уровень половых гормонов, а также фолиевую кислоту и селен. Геронтолог Светлана Трофимова отметила, что селен необходим для правильной работы зрительного нерва. Кресс-салат - источник йода и клетчатки. В его составе много витаминов, включая фолиевую кислоту и витамин К, который улучшает свёртываемость крови и поддерживает здоровье костей.

Эти виды зелени легко выращивать на даче или даже на подоконнике. А значит, полезные витамины всегда будут у вас под рукой!

Уточнения

Витами́ны — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).



