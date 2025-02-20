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Эта зелень легко растёт на подоконнике — и приносит огромную пользу

1:12
Еда

Свежая зелень — это не просто ароматное дополнение к блюдам, а настоящий источник здоровья. Врачи утверждают, что употребление зелени помогает укрепить иммунитет, поддерживать организм в тонусе и даже экономить на витаминах.

Зелень
Фото: Freepik by bublikhaus
Зелень

Какая зелень самая полезная

  1. Лук - чемпион по содержанию витамина С. Всего 100 граммов зелёного лука обеспечивают дневную норму этого витамина. Кроме того, в луке есть витамины А, Е, железо, фтор и сера.

  2. Петрушка - идеальна для женского здоровья. Она содержит опиол, нормализующий уровень половых гормонов, а также фолиевую кислоту и селен. Геронтолог Светлана Трофимова отметила, что селен необходим для правильной работы зрительного нерва.

  3. Кресс-салат - источник йода и клетчатки. В его составе много витаминов, включая фолиевую кислоту и витамин К, который улучшает свёртываемость крови и поддерживает здоровье костей.

Эти виды зелени легко выращивать на даче или даже на подоконнике. А значит, полезные витамины всегда будут у вас под рукой!

Уточнения

Витами́ны  — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды). 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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