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Никакого шума и брызг: как взбить сливки без миксера за пару минут

0:55
Еда

Взбитые сливки — идеальное дополнение к десертам, но не у всех под рукой есть миксер или венчик. Оказывается, есть способ ещё проще и удобнее! Всё, что вам нужно — френч-пресс.

Взбитые сливки
Фото: freepik by mrsiraphol
Взбитые сливки

Как работает этот лайфхак

Френч-пресс обычно используют для заваривания кофе и чая, но он отлично справляется и со сливками. Всё просто:

  1. Налейте густые сливки в колбу френч-пресса.
  2. Начните энергично двигать поршень вверх-вниз.
  3. Когда сливки станут воздушными, остановитесь. Если хотите более плотную текстуру, взбивайте дольше.

Плюсы метода:

  • Никаких брызг, как при работе с миксером.
  • Минимум грязной посуды — достаточно промыть только френч-пресс.
  • Всего пара минут — и готовые сливки можно подавать к десерту.

Теперь вы знаете, как приготовить пышные сливки без лишних хлопот!

Уточнения

Френч-пресс — устройство для заваривания напитков — кофе и кофейных напитков, а также чая и травяных напитков.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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