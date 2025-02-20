Никакого шума и брызг: как взбить сливки без миксера за пару минут

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Взбитые сливки — идеальное дополнение к десертам, но не у всех под рукой есть миксер или венчик. Оказывается, есть способ ещё проще и удобнее! Всё, что вам нужно — френч-пресс.

Фото: freepik by mrsiraphol Взбитые сливки

Как работает этот лайфхак

Френч-пресс обычно используют для заваривания кофе и чая, но он отлично справляется и со сливками. Всё просто:

Налейте густые сливки в колбу френч-пресса. Начните энергично двигать поршень вверх-вниз. Когда сливки станут воздушными, остановитесь. Если хотите более плотную текстуру, взбивайте дольше.

Плюсы метода:

Никаких брызг, как при работе с миксером.

Минимум грязной посуды — достаточно промыть только френч-пресс.

Всего пара минут — и готовые сливки можно подавать к десерту.

Теперь вы знаете, как приготовить пышные сливки без лишних хлопот!

Уточнения

Френч-пресс — устройство для заваривания напитков — кофе и кофейных напитков, а также чая и травяных напитков.



