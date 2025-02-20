Никакого шума и брызг: как взбить сливки без миксера за пару минут

Взбитые сливки — идеальное дополнение к десертам, но не у всех под рукой есть миксер или венчик. Оказывается, есть способ ещё проще и удобнее! Всё, что вам нужно — френч-пресс.
Френч-пресс обычно используют для заваривания кофе и чая, но он отлично справляется и со сливками. Всё просто:
Теперь вы знаете, как приготовить пышные сливки без лишних хлопот!
Френч-пресс — устройство для заваривания напитков — кофе и кофейных напитков, а также чая и травяных напитков.
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