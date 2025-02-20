Чем дешевле сок, тем он опаснее? Вот почему не стоит их покупать

С детства нам говорили, что фруктовые и овощные соки полезны. Но так ли это на самом деле? В эфире программы "О самом главном" доктор Александр Мясников рассказал, почему даже свежевыжатые соки могут нанести вред организму.
Магазинные соки — это не более чем сладкий напиток с огромным количеством сахара. Они практически не отличаются от газировки по вредному воздействию на организм. Чем дешевле сок, тем больше в нём заменителей и подсластителей.
Они тоже не так полезны, как принято считать. Например, апельсиновый сок может вызвать жжение в желудке. Это происходит из-за высокой кислотности, которая агрессивно воздействует на слизистую пищевода и желудка. В целом фрукте кислота соединена с мякотью, а при контакте с воздухом в процессе отжима начинается реакция окисления.
Доктор Мясников утверждает, что полезны всего три напитка:
Всё остальное, по его мнению, не приносит пользы.
Сок — жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных доброкачественных (не гнилых) спелых плодов овощных или фруктовых культур.
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