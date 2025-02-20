Уха, борщ или жирный бульон — какой суп выбрать, чтобы не навредить здоровью

Многие уверены, что суп — обязательная часть рациона. Но действительно ли он так полезен? В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" специалисты объяснили, кому суп принесёт пользу, а кому может навредить.
Доктор Сергей Агапкин рекомендует включать суп в обед или ужин. Особенно полезна уха, ведь рыба содержит железо, фосфор и йод. Если выбрать жирную морскую рыбу, например, сёмгу, можно получить ценные омега-3 кислоты, которые поддерживают здоровье мозга и сердечно-сосудистой системы.
Во время термической обработки часть полезных веществ разрушается. Например, витамин С в моркови исчезает, но витамин А сохраняется частично, а значит, польза от супа остаётся.
Так что суп — это не просто традиция, а важная часть рациона. Главное — выбирать подходящие ингредиенты и не перегружать блюда жирными или острыми добавками.
У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.
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