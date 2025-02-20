Уха, борщ или жирный бульон — какой суп выбрать, чтобы не навредить здоровью

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие уверены, что суп — обязательная часть рациона. Но действительно ли он так полезен? В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" специалисты объяснили, кому суп принесёт пользу, а кому может навредить.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain сырный суп

Когда и какой суп лучше есть

Доктор Сергей Агапкин рекомендует включать суп в обед или ужин. Особенно полезна уха, ведь рыба содержит железо, фосфор и йод. Если выбрать жирную морскую рыбу, например, сёмгу, можно получить ценные омега-3 кислоты, которые поддерживают здоровье мозга и сердечно-сосудистой системы.

Что происходит с витаминами при варке

Во время термической обработки часть полезных веществ разрушается. Например, витамин С в моркови исчезает, но витамин А сохраняется частично, а значит, польза от супа остаётся.

Кому супы не всегда полезны

Людям с проблемами пищеварения (язва, гастрит) стоит избегать жирных и пряных супов.

Борщ, напротив, может быть полезен тем, кто страдает от скачков артериального давления.

Так что суп — это не просто традиция, а важная часть рациона. Главное — выбирать подходящие ингредиенты и не перегружать блюда жирными или острыми добавками.

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.



