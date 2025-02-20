Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владимир Зеленский спал и был недоступен для встречи с главой Минфина США
Скрытая правда о яйцах на ночь: неожиданные последствия для здоровья
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
4 ошибки с хайлайтером, из-за которых макияж выглядит дешево
Как превратить экзотику в реальность? Секреты выращивания киви
Не нужно тренажёров: одно лёгкое упражнение заменит целую тренировку
История и природа Гейдельберга: как погрузиться в атмосферу Средневековья
Мы не одиноки: разумная жизнь могла возникнуть во Вселенной естественным путём
Никакого шума и брызг: как взбить сливки без миксера за пару минут

Уха, борщ или жирный бульон — какой суп выбрать, чтобы не навредить здоровью

1:20
Еда

Многие уверены, что суп — обязательная часть рациона. Но действительно ли он так полезен? В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" специалисты объяснили, кому суп принесёт пользу, а кому может навредить.

сырный суп
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сырный суп

Когда и какой суп лучше есть

Доктор Сергей Агапкин рекомендует включать суп в обед или ужин. Особенно полезна уха, ведь рыба содержит железо, фосфор и йод. Если выбрать жирную морскую рыбу, например, сёмгу, можно получить ценные омега-3 кислоты, которые поддерживают здоровье мозга и сердечно-сосудистой системы.

Что происходит с витаминами при варке

Во время термической обработки часть полезных веществ разрушается. Например, витамин С в моркови исчезает, но витамин А сохраняется частично, а значит, польза от супа остаётся.

Кому супы не всегда полезны

  • Людям с проблемами пищеварения (язва, гастрит) стоит избегать жирных и пряных супов.
  • Борщ, напротив, может быть полезен тем, кто страдает от скачков артериального давления.

Так что суп — это не просто традиция, а важная часть рациона. Главное — выбирать подходящие ингредиенты и не перегружать блюда жирными или острыми добавками.

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Россиян предупредили об изменении цен на стройматериалы
Недвижимость
Россиян предупредили об изменении цен на стройматериалы Аудио 
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
Садоводство, цветоводство
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды Аудио 
Агата Муцениеце раскрыла, как возлюбленный Пётр Дранга общается с её дочерью от Павла Прилучного
Российский шоу-бизнес
Агата Муцениеце раскрыла, как возлюбленный Пётр Дранга общается с её дочерью от Павла Прилучного Аудио 
Популярное
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год

Луковая муха может погубить весь урожай, но есть простое решение — солёная вода! Разбираемся, как правильно поливать лук и чеснок, чтобы не навредить растениям.

Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году
Сводка с фронта: ВС РФ вошли в Сумскую область, Зеленский играл на Байдене как на том фортепиано Дмитрий Плотников Острослов, шпион, гуляка — этот человек знал секреты английского двора Игорь Буккер В театре Всеволода Шиловского выходит премьера о суровых 90-х и миллиардере-негодяе Анжела Якубовская
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Последние материалы
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
4 ошибки с хайлайтером, из-за которых макияж выглядит дешево
Как превратить экзотику в реальность? Секреты выращивания киви
Не нужно тренажёров: одно лёгкое упражнение заменит целую тренировку
История и природа Гейдельберга: как погрузиться в атмосферу Средневековья
Мы не одиноки: разумная жизнь могла возникнуть во Вселенной естественным путём
Никакого шума и брызг: как взбить сливки без миксера за пару минут
Как стерилизация может изменить жизнь вашей кошки: ответы на все вопросы
Мошенники маскируются под сотрудников Wildberries для кражи данных
Лимонная чистка: как быстро и эффективно очистить духовку, не используя химию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.