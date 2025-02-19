Простые продукты, 5 минут времени — и на столе шоколадное чудо

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите что-то сладкое, но не готовы тратить полдня у плиты? Этот десерт — настоящее спасение! Минимум ингредиентов, никаких сложных процессов и всего 5 минут на приготовление в микроволновке.

Фото: freepik шоколадный бисквит

Простой и быстрый рецепт

Вам понадобится:

1 банан

2 ст. л. какао-порошка

1 ст. л. меда

1 яйцо

1/2 ч. л. разрыхлителя

Как приготовить

Разомните банан в пюре вилкой. Добавьте какао, мед и разрыхлитель, перемешайте. Вбейте яйцо и тщательно размешайте до однородности. Выложите смесь в форму и отправьте в микроволновку на 5 минут.

После остывания десерт можно подавать с кремом, ягодами, вареньем или орехами. По вкусу он не уступает классическим бисквитам, но готовится намного быстрее!

Уточнения

Бискви́т — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц. В англоязычных странах термин «бисквит» употребляется для других продуктов.



