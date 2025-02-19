Простые продукты, 5 минут времени — и на столе шоколадное чудо

Хотите что-то сладкое, но не готовы тратить полдня у плиты? Этот десерт — настоящее спасение! Минимум ингредиентов, никаких сложных процессов и всего 5 минут на приготовление в микроволновке.
Вам понадобится:
После остывания десерт можно подавать с кремом, ягодами, вареньем или орехами. По вкусу он не уступает классическим бисквитам, но готовится намного быстрее!
Бискви́т — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц. В англоязычных странах термин «бисквит» употребляется для других продуктов.
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