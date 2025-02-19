Хотите идеальные блины без переворачивания? Попробуйте этот рецепт

Обычные блины на сковороде требуют внимания: стоять, переворачивать, следить, чтобы не пригорели. Но есть способ готовить сразу много блинов без лишних хлопот — просто запечь их в духовке!
1. Замес теста:
Смешайте 3 яйца, 3 стакана теплого молока, 1,5 стакана муки, щепотку соли и сахар по вкусу. Добавьте 100 г растопленного сливочного масла и 1 ч. л. разрыхлителя. Взбейте венчиком до однородности.
2. Подготовка формы:
Разогрейте духовку до 200°C. Смажьте форму маслом или застелите пергаментом.
3. Выпекание:
Вылейте тесто в форму и отправьте в духовку на 25-30 минут. Готовый блин подрумянится и наполнит кухню ароматом топленого масла.
4. Подача:
Достаньте большой блин, нарежьте порционными кусочками и подавайте с начинкой или без. Попробуйте со сметаной, вареньем, медом или свежими ягодами.
Блины́ — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной). Могут также подаваться с икрой, солёной (копчёной) рыбой и любыми другими добавками или гарниром по желанию.
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