Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Избавляемся от морщин на шее за ночь: секрет, который скрывают косметологи
Изысканный творожный пудинг с цукатами: рецепт нежного десерта
Ольга Серябкина объяснила, почему покинула группу Серебро
Сигналы с другой стороны: как Wi-Fi становится видимым
Самые красивые пляжи юга Франции — отправляемся за идеальным морем
Главный тренд 2025 года: зелёный цвет в интерьере ванной комнаты
450 миллионов: клюшка с автографами легенд хоккея с мячом продается за космическую сумму
Кризис в Nissan: Honda требует радикальных изменений в руководстве
Хотите идеальные блины без переворачивания? Попробуйте этот рецепт

Этот салат заменил нам обычные овощные — экономия и сытность в одном блюде

1:31
Еда

Зимой выбор продуктов становится сложнее: овощи дорожают, теряют вкус и полезные свойства. Но есть хитрый способ питаться сытно, не переплачивая — готовить мясные салаты. Почему это выгоднее?

салат с мясом
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
салат с мясом

Овощи дорожают, мясо — доступнее

Зимние парниковые овощи не только дороже летних, но и уступают им по вкусу и количеству витаминов. Их покупка может серьезно ударить по кошельку, особенно если речь идёт о свежих огурцах, помидорах или перце. Мясо же часто можно купить по привлекательной цене, особенно если брать на распродажах или в замороженном виде.

Сытность и польза в каждом кусочке

В отличие от лёгких овощных салатов, мясные блюда насыщают организм энергией. Белки и жиры помогают сохранять тепло, укрепляют иммунитет и поддерживают силы в холодное время года. А если добавить к мясу немного сезонных овощей или зелени, салат получится не только полезным, но и сбалансированным.

Почему зимой выгоднее готовить мясные салаты

  • Мясо может оказаться дешевле, чем качественные овощи
  • Белки и жиры помогают поддерживать энергию и тепло
  • Вкус и питательная ценность выше, чем у овощных аналогов

Так что если хочется вкусного и сытного ужина без лишних затрат — попробуйте заменить овощной салат мясным. Это экономично, полезно и отлично подходит для зимнего рациона!

Уточнения

Сала́т — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Авто
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ Аудио 
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше
Садоводство, цветоводство
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше Аудио 
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Садоводство, цветоводство
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год Аудио 
Популярное
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год

Луковая муха может погубить весь урожай, но есть простое решение — солёная вода! Разбираемся, как правильно поливать лук и чеснок, чтобы не навредить растениям.

Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году
Тактический боеприпас Солист. Что известно о новом российском вооружении Дмитрий Плотников Острослов, шпион, гуляка — этот человек знал секреты английского двора Игорь Буккер В театре Всеволода Шиловского выходит премьера о суровых 90-х и миллиардере-негодяе Анжела Якубовская
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Последние материалы
Сигналы с другой стороны: как Wi-Fi становится видимым
Самые красивые пляжи юга Франции — отправляемся за идеальным морем
Главный тренд 2025 года: зелёный цвет в интерьере ванной комнаты
450 миллионов: клюшка с автографами легенд хоккея с мячом продается за космическую сумму
Кризис в Nissan: Honda требует радикальных изменений в руководстве
Хотите идеальные блины без переворачивания? Попробуйте этот рецепт
Энергетики могли стать причиной трагической смерти двух российских футболистов
Неожиданная правда о белке: чем заменить мясо без вреда для здоровья
Скажите прощай влажности! Уникальное растение поможет сохранить ваш дом сухим
Как сэкономить на штрафах за ПДД и не чувствовать себя нарушителем? Разбираемся в новом постановлении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.