Этот салат заменил нам обычные овощные — экономия и сытность в одном блюде

Зимой выбор продуктов становится сложнее: овощи дорожают, теряют вкус и полезные свойства. Но есть хитрый способ питаться сытно, не переплачивая — готовить мясные салаты. Почему это выгоднее?
Зимние парниковые овощи не только дороже летних, но и уступают им по вкусу и количеству витаминов. Их покупка может серьезно ударить по кошельку, особенно если речь идёт о свежих огурцах, помидорах или перце. Мясо же часто можно купить по привлекательной цене, особенно если брать на распродажах или в замороженном виде.
В отличие от лёгких овощных салатов, мясные блюда насыщают организм энергией. Белки и жиры помогают сохранять тепло, укрепляют иммунитет и поддерживают силы в холодное время года. А если добавить к мясу немного сезонных овощей или зелени, салат получится не только полезным, но и сбалансированным.
Так что если хочется вкусного и сытного ужина без лишних затрат — попробуйте заменить овощной салат мясным. Это экономично, полезно и отлично подходит для зимнего рациона!
Сала́т — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.
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