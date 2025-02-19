Этот трюк жены спас наш бюджет — еда не пропадает, а холодильник всегда полон

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Как часто вы стоите у открытого холодильника, пытаясь придумать, что приготовить на ужин? А потом отправляетесь в магазин, тратите деньги на продукты, часть которых так и остаётся нетронутой? Есть способ упростить жизнь, сэкономить бюджет и питаться сбалансированно — достаточно всего 30 минут в неделю.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Девушка составляет меню

Начните с базы — ваших любимых блюд

Составьте список блюд, которые вам нравятся и не требуют сложных ингредиентов. Учтите предпочтения семьи, диетические ограничения, сезонность продуктов. Это поможет избежать однообразия и сделает питание более сбалансированным.

Ревизия запасов — ключ к экономии

Перед тем как планировать меню, проверьте холодильник и кладовую. Какие продукты скоро испортятся? Какие можно использовать в ближайшие дни? Включите их в меню, чтобы избежать пищевых отходов и лишних трат.

Система планирования: как всё организовать

Составьте таблицу с блюдами на каждый день. Разделите её на три основные категории — завтрак, обед и ужин. Убедитесь, что меню разнообразное и включает белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. Для вдохновения используйте кулинарные книги и сайты с рецептами.

Грамотный список покупок — без хаоса в магазине

Когда меню готово, составьте список покупок. Разделите его на категории: овощи, фрукты, мясо, молочные продукты, бакалея. Так вы избежите хаотичных перемещений по супермаркету и импульсивных покупок.

Заготовки — залог быстрого приготовления

Некоторые ингредиенты можно подготовить заранее: нарезать овощи, приготовить соусы или замариновать мясо. Заготовки в морозилке избавят вас от лишних хлопот в течение недели.

Гибкость в меню — важно

Жизнь непредсказуема, поэтому не бойтесь корректировать меню. Если появится возможность поужинать в кафе или гости принесут что-то вкусное — просто перенесите блюдо на другой день.

Уточнения

Меню́ — перечень блюд и напитков, подаваемых в кафе, ресторане или баре. В ресторане меню представляет собой презентацию предлагаемых блюд и напитков.



