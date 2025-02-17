Бисквит за 5 минут без духовки: простое и вкусное решение

Хотите испечь что-то сладкое, но не хотите тратить на это много времени? К счастью для сладкоежек, существуют десерты, которые готовятся всего за 5 минут и не требуют использования духовки. Вам лишь понадобится микроволновка.
Кулинары из "Едим Дома" предложили отличный рецепт десерта, который станет настоящей альтернативой классическому бисквиту. Вам понадобятся всего несколько ингредиентов: 1 банан, 2 ст. ложки какао-порошка, 1 столовая ложка меда, 1 яйцо и ½ чайной ложки разрыхлителя.
Сначала разомните банан в пюре с помощью вилки. Затем добавьте какао, мед и разрыхлитель и тщательно перемешайте. Вбейте яйцо и еще раз хорошо перемешайте, чтобы добиться однородной массы без комочков.
После этого отправьте полученную массу в микроволновку на 5 минут. Когда десерт остынет, его можно подать с кремом, как слоеное пирожное, или с ягодами, вареньем и сухофруктами.
Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum — «дважды испечённое») — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц. В англоязычных странах термин «бисквит» употребляется для других продуктов.
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