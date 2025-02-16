Какой хлеб самый полезный? Пекарь-технолог раскрыл секрет

0:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Пекарь-технолог Максим Едлин считает, что хлеб на закваске полезнее для здоровья, чем дрожжевой.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Хлеб

"При приготовлении дрожжевого хлеба ферментация теста проходит не лучшим образом — быстро, по ускоренной технологии. Хлеб на закваске готовится дольше, но получается при этом полезнее", — рассказал он в беседе с радио Sputnik.

По словам Едлина, долгий процесс ферментации хорошо влияет на усваивание полезных веществ, которые есть в муке. А белок глютен, содержащийся в хлебе, благодаря этому процессу почти полностью перерабатывается закваской.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

