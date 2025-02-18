Нежный сливочно-сметанный крем: идеальный рецепт для медовика и других десертов

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы решили приготовить "Медовик" самостоятельно, особое внимание стоит уделить крему. Среди множества рецептов сливочно-сметанный крем является одним из лучших вариантов, так как он придает десерту неповторимый вкус и нежность.

Фото: Freepik by Designed by Freepik медовик

Ингредиенты:

Жирные сливки — 700 г;

Сметана 25% — 600 г;

Ванилин — 1 пакетик;

Сахарная пудра — 1 стакан.

Приготовление

Для приготовления крема все ингредиенты должны быть холодными, так как это поможет достичь правильной консистенции. Не рекомендуется заменять сахарную пудру на обычный сахар, поскольку он плохо растворяется в холодных сливках и сметане. В глубокой емкости соедините сливки и сметану и начните взбивать миксером на высокой скорости. Постепенно добавьте сахарную пудру и ванилин. Продолжайте взбивать до образования мягких пиков. Затем накройте крем пленкой и поставьте в холодильник. Это поможет крему стать еще более густым и однородным.

Сливочно-сметанный крем можно использовать не только для "Медовика", но и для других десертов. Приятного аппетита!

Уточнения

Медовик — торт, распространённый в странах бывшего СССР.



Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции.



Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.

