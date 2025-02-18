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Нежный сливочно-сметанный крем: идеальный рецепт для медовика и других десертов

1:14
Еда

Если вы решили приготовить "Медовик" самостоятельно, особое внимание стоит уделить крему. Среди множества рецептов сливочно-сметанный крем является одним из лучших вариантов, так как он придает десерту неповторимый вкус и нежность.

медовик
Фото: Freepik by Designed by Freepik
медовик

Ингредиенты:

  • Жирные сливки — 700 г;
  • Сметана 25% — 600 г;
  • Ванилин — 1 пакетик;
  • Сахарная пудра — 1 стакан.

Приготовление

  1. Для приготовления крема все ингредиенты должны быть холодными, так как это поможет достичь правильной консистенции. Не рекомендуется заменять сахарную пудру на обычный сахар, поскольку он плохо растворяется в холодных сливках и сметане.
  2. В глубокой емкости соедините сливки и сметану и начните взбивать миксером на высокой скорости. Постепенно добавьте сахарную пудру и ванилин. Продолжайте взбивать до образования мягких пиков.
  3. Затем накройте крем пленкой и поставьте в холодильник. Это поможет крему стать еще более густым и однородным.

Сливочно-сметанный крем можно использовать не только для "Медовика", но и для других десертов. Приятного аппетита!

Уточнения

Медовик торт, распространённый в странах бывшего СССР. 

Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции. 

Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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