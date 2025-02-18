Нежный сливочно-сметанный крем: идеальный рецепт для медовика и других десертов

Если вы решили приготовить "Медовик" самостоятельно, особое внимание стоит уделить крему. Среди множества рецептов сливочно-сметанный крем является одним из лучших вариантов, так как он придает десерту неповторимый вкус и нежность.
Ингредиенты:
Приготовление
Сливочно-сметанный крем можно использовать не только для "Медовика", но и для других десертов. Приятного аппетита!
Медовик — торт, распространённый в странах бывшего СССР.
Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции.
Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.
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