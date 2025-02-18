Картофельное наслаждение: рецепт нежного суфле с беконом и сыром

Из простых ингредиентов можно создать изысканное блюдо, которое станет украшением любого стола. Картофельное суфле с беконом и сыром — это лёгкое и воздушное кушанье с насыщенным вкусом, подходящее как для семейного ужина, так и для романтического вечера. Для его приготовления не нужны сложные навыки, а результат приятно удивит вас своим нежным вкусом и аппетитным ароматом.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Картофельное суфле с беконом и сыром станет украшением вашего стола. Оно не только порадует вас своим вкусом, но и удивит гостей.
Суфле́ (фр. soufflé — дыхание, дышать) — французское выпекаемое блюдо, основу которого составляют яичные желтки, смешанные со взбитыми в пену белками.
Беко́н (англ. bácon) — разновидность солёной свинины, приготовленная из различных частей свиной туши, обычно из свиной грудинки или из менее жирных отрубов спины.
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