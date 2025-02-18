Картофельное наслаждение: рецепт нежного суфле с беконом и сыром

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Из простых ингредиентов можно создать изысканное блюдо, которое станет украшением любого стола. Картофельное суфле с беконом и сыром — это лёгкое и воздушное кушанье с насыщенным вкусом, подходящее как для семейного ужина, так и для романтического вечера. Для его приготовления не нужны сложные навыки, а результат приятно удивит вас своим нежным вкусом и аппетитным ароматом.

Фото: commons.wikimedia.org by Ceeseven, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Запеканка

Ингредиенты:

Картофель — 800 г

Молоко — 200 мл

Сливочное масло — 50 г

Яйца — 3 шт.

Твёрдый сыр — 150 г

Бекон — 100 г

Мука — 1 ст. ложка

Зелень для украшения

Способ приготовления:

Очистите картофель и отварите его в подсоленной воде до мягкости. Затем разомните в пюре, добавьте молоко и сливочное масло, чтобы получить однородную массу. Нарежьте бекон и обжарьте его на сковороде до золотистой корочки. Натрите сыр на крупной тёрке. Отделите желтки от белков. Желтки добавьте к тёплому картофельному пюре, а затем введите обжаренный бекон, натёртый сыр и муку. Посолите и поперчите по вкусу. Взбейте белки до устойчивых пиков и осторожно введите их в картофельную смесь, аккуратно перемешивая снизу вверх, чтобы сохранить тесто воздушным. Смажьте форму для запекания маслом и выложите в неё подготовленную смесь. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30-35 минут до образования золотистой корочки. Готовое суфле украсьте свежей зеленью и подавайте сразу. Наслаждайтесь!

Картофельное суфле с беконом и сыром станет украшением вашего стола. Оно не только порадует вас своим вкусом, но и удивит гостей.

Уточнения

Суфле́ (фр. soufflé — дыхание, дышать) — французское выпекаемое блюдо, основу которого составляют яичные желтки, смешанные со взбитыми в пену белками.





Беко́н (англ. bácon) — разновидность солёной свинины, приготовленная из различных частей свиной туши, обычно из свиной грудинки или из менее жирных отрубов спины.

