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Картофельное наслаждение: рецепт нежного суфле с беконом и сыром

1:57
Еда

Из простых ингредиентов можно создать изысканное блюдо, которое станет украшением любого стола. Картофельное суфле с беконом и сыром — это лёгкое и воздушное кушанье с насыщенным вкусом, подходящее как для семейного ужина, так и для романтического вечера. Для его приготовления не нужны сложные навыки, а результат приятно удивит вас своим нежным вкусом и аппетитным ароматом.

Запеканка
Фото: commons.wikimedia.org by Ceeseven, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Запеканка

Ингредиенты:

  • Картофель — 800 г
  • Молоко — 200 мл
  • Сливочное масло — 50 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Твёрдый сыр — 150 г
  • Бекон — 100 г
  • Мука — 1 ст. ложка
  • Зелень для украшения

Способ приготовления:

  1. Очистите картофель и отварите его в подсоленной воде до мягкости.
  2. Затем разомните в пюре, добавьте молоко и сливочное масло, чтобы получить однородную массу.
  3. Нарежьте бекон и обжарьте его на сковороде до золотистой корочки.
  4. Натрите сыр на крупной тёрке.
  5. Отделите желтки от белков. Желтки добавьте к тёплому картофельному пюре, а затем введите обжаренный бекон, натёртый сыр и муку. Посолите и поперчите по вкусу.
  6. Взбейте белки до устойчивых пиков и осторожно введите их в картофельную смесь, аккуратно перемешивая снизу вверх, чтобы сохранить тесто воздушным.
  7. Смажьте форму для запекания маслом и выложите в неё подготовленную смесь. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30-35 минут до образования золотистой корочки.
  8. Готовое суфле украсьте свежей зеленью и подавайте сразу. Наслаждайтесь!

Картофельное суфле с беконом и сыром станет украшением вашего стола. Оно не только порадует вас своим вкусом, но и удивит гостей.

Уточнения

Суфле́ (фр. soufflé — дыхание, дышать) — французское выпекаемое блюдо, основу которого составляют яичные желтки, смешанные со взбитыми в пену белками.
 

Беко́н (англ. bácon) — разновидность солёной свинины, приготовленная из различных частей свиной туши, обычно из свиной грудинки или из менее жирных отрубов спины.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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