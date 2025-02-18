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Новый вкус привычного блюда: картофельное пюре с ореховым соусом

1:23
Еда

Картофельное пюре — это универсальный гарнир, который отлично сочетается с различными блюдами: мясом, рыбой, овощами. Традиционно в пюре добавляют сливочное масло, молоко и соль, но, чтобы разнообразить его вкус, можно приготовить соус. Орехи придадут картофелю необычный и насыщенный аромат.

Жареная колбаска с квашеной капустой и картофельным пюре
Фото: commons.wikimedia.org by Dr. Bernd Gross, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жареная колбаска с квашеной капустой и картофельным пюре

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля;
  • 1 стакан молока;
  • 0,5 стакана грецких орехов;
  • 70 г сливочного масла;
  • 2 ст. л. свежего розмарина;
  • 2 ст. л. свежей петрушки;
  • 1 щепотка сахара;
  • соль, чёрный перец, сыр — по вкусу.

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте картофель, отварите его до готовности и очистите.
  2. Разомните картофель в пюре, добавьте половину сливочного масла и горячее молоко. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
  3. Разогрейте сковороду с оставшимся сливочным маслом. Выложите измельчённые орехи и обжарьте их до золотистого цвета. Добавьте нарезанную зелень, соль и щепотку сахара. Перемешайте и снимите с огня.
  4. Перед подачей полейте картофельное пюре приготовленным ореховым соусом и посыпьте тёртым сыром. Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля.

Арахисовый соус (англ. satay sauce; малайск. kuah kacang, kuah sate; индон. bumbu kacang, sambal kacang; филипп. sarsa ng mani, pecel) — соус, приготовленный из обжаренного молотого или цельного жареного арахиса, широко используемый в кухнях всего мира.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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