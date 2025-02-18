Новый вкус привычного блюда: картофельное пюре с ореховым соусом

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Картофельное пюре — это универсальный гарнир, который отлично сочетается с различными блюдами: мясом, рыбой, овощами. Традиционно в пюре добавляют сливочное масло, молоко и соль, но, чтобы разнообразить его вкус, можно приготовить соус. Орехи придадут картофелю необычный и насыщенный аромат.

Фото: commons.wikimedia.org by Dr. Bernd Gross, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Жареная колбаска с квашеной капустой и картофельным пюре

Ингредиенты:

1 кг картофеля;

1 стакан молока;

0,5 стакана грецких орехов;

70 г сливочного масла;

2 ст. л. свежего розмарина;

2 ст. л. свежей петрушки;

1 щепотка сахара;

соль, чёрный перец, сыр — по вкусу.

Приготовление:

Тщательно вымойте картофель, отварите его до готовности и очистите. Разомните картофель в пюре, добавьте половину сливочного масла и горячее молоко. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с оставшимся сливочным маслом. Выложите измельчённые орехи и обжарьте их до золотистого цвета. Добавьте нарезанную зелень, соль и щепотку сахара. Перемешайте и снимите с огня. Перед подачей полейте картофельное пюре приготовленным ореховым соусом и посыпьте тёртым сыром. Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля.



Арахисовый соус (англ. satay sauce; малайск. kuah kacang, kuah sate; индон. bumbu kacang, sambal kacang; филипп. sarsa ng mani, pecel) — соус, приготовленный из обжаренного молотого или цельного жареного арахиса, широко используемый в кухнях всего мира.



