Новый вкус привычного блюда: картофельное пюре с ореховым соусом

Картофельное пюре — это универсальный гарнир, который отлично сочетается с различными блюдами: мясом, рыбой, овощами. Традиционно в пюре добавляют сливочное масло, молоко и соль, но, чтобы разнообразить его вкус, можно приготовить соус. Орехи придадут картофелю необычный и насыщенный аромат.
Ингредиенты:
Приготовление:
Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля.
Арахисовый соус (англ. satay sauce; малайск. kuah kacang, kuah sate; индон. bumbu kacang, sambal kacang; филипп. sarsa ng mani, pecel) — соус, приготовленный из обжаренного молотого или цельного жареного арахиса, широко используемый в кухнях всего мира.
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