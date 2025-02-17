Полезные хитрости, которые помогут вам хранить лимоны намного дольше

Лимоны могут храниться в помещении до двух недель при правильном уходе. Для этого необходимо лимоны промыть горячей водой и высушить. Для длительного хранения лимоны следует завернуть в кухонную фольгу, чтобы предотвратить появление плесени.
Лимоны можно хранить в холодильнике, но это не единственный способ. Для длительного хранения целые лимоны можно замочить в воде в контейнере, меняя воду каждые 2-3 дня. Этот метод не рекомендуется для постоянного использования.
Половинки лимонов также можно хранить в холодильнике. Вторую половину можно заморозить в контейнере с водой, чтобы иметь готовый сок при необходимости.
Теперь вы знаете, как хранить лимоны дольше, и можете использовать эти знания для сохранения свежести и вкуса цитрусовых
Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).
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