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Полезные хитрости, которые помогут вам хранить лимоны намного дольше

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Еда

Лимоны могут храниться в помещении до двух недель при правильном уходе. Для этого необходимо лимоны промыть горячей водой и высушить. Для длительного хранения лимоны следует завернуть в кухонную фольгу, чтобы предотвратить появление плесени.

Лимон на ветке
Фото: commons.wikimedia.org by Aminoxtrt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лимон на ветке

Хранение лимонов в холодильнике

Лимоны можно хранить в холодильнике, но это не единственный способ. Для длительного хранения целые лимоны можно замочить в воде в контейнере, меняя воду каждые 2-3 дня. Этот метод не рекомендуется для постоянного использования.

Хранение половинок лимонов

Половинки лимонов также можно хранить в холодильнике. Вторую половину можно заморозить в контейнере с водой, чтобы иметь готовый сок при необходимости.

Теперь вы знаете, как хранить лимоны дольше, и можете использовать эти знания для сохранения свежести и вкуса цитрусовых

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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