Неповторимый ореховый вкус: всё о пасте из сверчковой муки

Мука из сверчков — это белковый порошок из высушенных сверчков. Она богата белком, витаминами и минералами, используется в тесте для хлеба и макарон, протеиновых батончиках и сладостях. Смешивается с другой мукой для баланса вкуса и текстуры.
Такая мука является устойчивой альтернативой традиционным белкам. Для разведения сверчков требуется меньше воды, пищи и места.
В Турине появятся спагетти из муки Грилло, она производится компанией Italian Cricket Farm в Скаленге.
Вкус напоминает орехи, такие как миндаль или фундук. Паста из муки Грилло будет стоить в четыре раза дороже традиционной. В Италии мука будет стоить около 30 евро за килограмм.
Продукт предназначен для тех, кто ищет экологически чистые и питательные продукты, полезен для тех, кто сидит на диете или занимается спортом.
Настоящие сверчки (лат. Gryllidae) — семейство прыгающих прямокрылых насекомых.
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