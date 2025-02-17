Неповторимый ореховый вкус: всё о пасте из сверчковой муки

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Мука из сверчков — это белковый порошок из высушенных сверчков. Она богата белком, витаминами и минералами, используется в тесте для хлеба и макарон, протеиновых батончиках и сладостях. Смешивается с другой мукой для баланса вкуса и текстуры.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паста с грибами

Преимущества

Такая мука является устойчивой альтернативой традиционным белкам. Для разведения сверчков требуется меньше воды, пищи и места.

Паста из сверчковой муки Грилло

В Турине появятся спагетти из муки Грилло, она производится компанией Italian Cricket Farm в Скаленге.

Вкус и цена

Вкус напоминает орехи, такие как миндаль или фундук. Паста из муки Грилло будет стоить в четыре раза дороже традиционной. В Италии мука будет стоить около 30 евро за килограмм.

Продукт предназначен для тех, кто ищет экологически чистые и питательные продукты, полезен для тех, кто сидит на диете или занимается спортом.

Уточнения

Настоящие сверчки (лат. Gryllidae) — семейство прыгающих прямокрылых насекомых.

