Где нельзя хранить масло: топ-3 популярных, но неправильных мест

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Подсолнечное масло подвержено окислению, которое ухудшает его вкус, аромат и питательные свойства. Если оно долго стоит под солнечными лучами или рядом с плитой, срок его годности резко сокращается.

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подсолнечное масло

Где нельзя хранить подсолнечное масло?

В холодильнике — из-за низкой температуры масло может помутнеть и потерять однородность.

— из-за низкой температуры масло может помутнеть и потерять однородность. На столе рядом с плитой — тепло ускоряет процесс окисления, что приводит к появлению неприятного запаха.

— тепло ускоряет процесс окисления, что приводит к появлению неприятного запаха. На открытых полках под солнечным светом — свет разрушает полезные вещества и ухудшает вкус.

Оптимальные условия хранения

Температура — от +5 до +20 градусов.

— от +5 до +20 градусов. Место — кладовая или закрытый кухонный шкаф.

— кладовая или закрытый кухонный шкаф. Тёмная тара — стеклянная бутылка лучше защищает масло от света, чем пластиковая.

— стеклянная бутылка лучше защищает масло от света, чем пластиковая. Герметичность — крышка должна быть плотно закрыта, чтобы масло не контактировало с воздухом.

Если хотите, чтобы масло дольше сохраняло свежесть и приятный вкус, храните его в тёмном шкафу в стеклянной бутылке. Это поможет избежать прогоркания и сохранить все полезные свойства продукта.

Уточнения

Подсо́лнечное ма́сло — растительное масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного.

