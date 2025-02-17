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Где нельзя хранить масло: топ-3 популярных, но неправильных мест

1:13
Еда

Подсолнечное масло подвержено окислению, которое ухудшает его вкус, аромат и питательные свойства. Если оно долго стоит под солнечными лучами или рядом с плитой, срок его годности резко сокращается.

Подсолнечное масло
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подсолнечное масло

Где нельзя хранить подсолнечное масло?

  • В холодильнике — из-за низкой температуры масло может помутнеть и потерять однородность.
  • На столе рядом с плитой — тепло ускоряет процесс окисления, что приводит к появлению неприятного запаха.
  • На открытых полках под солнечным светом — свет разрушает полезные вещества и ухудшает вкус.

Оптимальные условия хранения

  • Температура — от +5 до +20 градусов.
  • Место — кладовая или закрытый кухонный шкаф.
  • Тёмная тара — стеклянная бутылка лучше защищает масло от света, чем пластиковая.
  • Герметичность — крышка должна быть плотно закрыта, чтобы масло не контактировало с воздухом.

Если хотите, чтобы масло дольше сохраняло свежесть и приятный вкус, храните его в тёмном шкафу в стеклянной бутылке. Это поможет избежать прогоркания и сохранить все полезные свойства продукта.

Уточнения

Подсо́лнечное ма́сло — растительное масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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