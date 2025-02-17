Где нельзя хранить масло: топ-3 популярных, но неправильных мест

Подсолнечное масло подвержено окислению, которое ухудшает его вкус, аромат и питательные свойства. Если оно долго стоит под солнечными лучами или рядом с плитой, срок его годности резко сокращается.
Если хотите, чтобы масло дольше сохраняло свежесть и приятный вкус, храните его в тёмном шкафу в стеклянной бутылке. Это поможет избежать прогоркания и сохранить все полезные свойства продукта.
Подсо́лнечное ма́сло — растительное масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного.
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