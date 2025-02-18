Хитрость, которая поможет сохранить помидоры свежими в холодильнике на несколько недель

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Помидоры — одни из самых популярных овощей в нашем рационе, но они быстро портятся, особенно в холодильнике. Чтобы наслаждаться свежими томатами дольше, можно воспользоваться простым, но эффективным трюком.

Фото: Own work by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томаты, помидоры

Домашний способ сохранения свежести помидоров

Один из популярных лайфхаков для продления срока хранения помидоров — использование бумажной ленты, сообщает венгерское издание Meglepetes.

Отрежьте небольшой кусочек бумажной ленты.

Приклейте ленту к "сердцу" помидора — месту, где он крепился к растению.

Лента закрывает важную часть помидора, замедляя проникновение микроорганизмов и снижая потерю влаги. Это помогает сохранить свежесть плода на более длительный срок.

Правильное хранение помидоров в холодильнике

Чтобы помидоры дольше оставались свежими, важно правильно их хранить. Оптимальная температура для хранения — в овощном ящике холодильника.

Советы по хранению:

Размещайте помидоры стеблями вниз. Это помогает сохранить влагу и предотвращает преждевременное гниение.

Избегайте хранения рядом с продуктами, выделяющими этилен (например, бананами), так как этилен ускоряет созревание и порчу помидоров.

Используя эти простые советы, вы сможете наслаждаться свежими и полезными помидорами гораздо дольше.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

