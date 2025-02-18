Хитрость, которая поможет сохранить помидоры свежими в холодильнике на несколько недель

Помидоры — одни из самых популярных овощей в нашем рационе, но они быстро портятся, особенно в холодильнике. Чтобы наслаждаться свежими томатами дольше, можно воспользоваться простым, но эффективным трюком.
Домашний способ сохранения свежести помидоров
Один из популярных лайфхаков для продления срока хранения помидоров — использование бумажной ленты, сообщает венгерское издание Meglepetes.
Лента закрывает важную часть помидора, замедляя проникновение микроорганизмов и снижая потерю влаги. Это помогает сохранить свежесть плода на более длительный срок.
Правильное хранение помидоров в холодильнике
Чтобы помидоры дольше оставались свежими, важно правильно их хранить. Оптимальная температура для хранения — в овощном ящике холодильника.
Советы по хранению:
Используя эти простые советы, вы сможете наслаждаться свежими и полезными помидорами гораздо дольше.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.
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Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.