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Хитрость, которая поможет сохранить помидоры свежими в холодильнике на несколько недель

1:25
Еда

Помидоры — одни из самых популярных овощей в нашем рационе, но они быстро портятся, особенно в холодильнике. Чтобы наслаждаться свежими томатами дольше, можно воспользоваться простым, но эффективным трюком.

Томаты, помидоры
Фото: Own work by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томаты, помидоры

Домашний способ сохранения свежести помидоров

Один из популярных лайфхаков для продления срока хранения помидоров — использование бумажной ленты, сообщает венгерское издание Meglepetes.

  • Отрежьте небольшой кусочек бумажной ленты.
  • Приклейте ленту к "сердцу" помидора — месту, где он крепился к растению.

Лента закрывает важную часть помидора, замедляя проникновение микроорганизмов и снижая потерю влаги. Это помогает сохранить свежесть плода на более длительный срок.

Правильное хранение помидоров в холодильнике

Чтобы помидоры дольше оставались свежими, важно правильно их хранить. Оптимальная температура для хранения — в овощном ящике холодильника.

Советы по хранению:

  • Размещайте помидоры стеблями вниз. Это помогает сохранить влагу и предотвращает преждевременное гниение.
  • Избегайте хранения рядом с продуктами, выделяющими этилен (например, бананами), так как этилен ускоряет созревание и порчу помидоров.

Используя эти простые советы, вы сможете наслаждаться свежими и полезными помидорами гораздо дольше.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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