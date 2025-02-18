Секрет пышного дрожжевого теста: добавляем один простой ингредиент, и оно гарантированно поднимется

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовить дрожжевое тесто может быть непросто, особенно для начинающих. Дрожжи требуют особых условий для подъема, и даже проверенный рецепт иногда подводит. Однако есть способ улучшить результат. Добавление уксуса в тесто делает его более пористым и пышным.

Фото: flickr.com by Timothy Vollmer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Булка с корицей

Почему тесто не поднимается?

Просроченные дрожжи: убедитесь, что они свежие и хранились в холодильнике.

Неправильная температура: ингредиенты должны быть комнатной температуры, молоко — теплым.

Сквозняки: избегайте внезапных изменений температуры во время расстойки теста.

Как сделать тесто пышным?

Уксус помогает тесту подняться, делая его более эластичным и ускоряя активность дрожжей. Это особенно полезно для приготовления круассанов или пирожных.

Рецепт дрожжевого теста с уксусом

Ингредиенты:

500 г муки

50 г свежих дрожжей

2 яичных желтка

50 г растопленного и охлажденного масла

Полстакана молока

Полстакана сахара

Чайная ложка уксуса

Приготовление:

Активируйте дрожжи: раскрошите их, добавьте столовую ложку сахара и муки, залейте теплым молоком. Оставьте на 15-20 минут. Смешайте муку, сахар, молоко, яичный желток и активированные дрожжи. Добавьте уксус и замесите тесто. В конце добавьте масло и продолжайте месить до эластичности. Скатайте тесто в шар, накройте и оставьте на час для подъема. Переложите на противень, застеленный бумагой для выпечки, и выпекайте при 180 градусах около 45-50 минут.

Уточнения

Дрожжево́е те́сто — полуфабрикат; готовится из муки, воды и дрожжей. В зависимости от конечного продукта добавляют сдобу (соль, сахар, молоко, жир) и начинку (орехи, семечки, зёрна, фрукты, бобы).



У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.



