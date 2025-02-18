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Секрет пышного дрожжевого теста: добавляем один простой ингредиент, и оно гарантированно поднимется

1:47
Еда

Приготовить дрожжевое тесто может быть непросто, особенно для начинающих. Дрожжи требуют особых условий для подъема, и даже проверенный рецепт иногда подводит. Однако есть способ улучшить результат. Добавление уксуса в тесто делает его более пористым и пышным.

Булка с корицей
Фото: flickr.com by Timothy Vollmer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Булка с корицей

Почему тесто не поднимается?

  • Просроченные дрожжи: убедитесь, что они свежие и хранились в холодильнике.
  • Неправильная температура: ингредиенты должны быть комнатной температуры, молоко — теплым.
  • Сквозняки: избегайте внезапных изменений температуры во время расстойки теста.

Как сделать тесто пышным?

Уксус помогает тесту подняться, делая его более эластичным и ускоряя активность дрожжей. Это особенно полезно для приготовления круассанов или пирожных.

Рецепт дрожжевого теста с уксусом

Ингредиенты:

  • 500 г муки
  • 50 г свежих дрожжей
  • 2 яичных желтка
  • 50 г растопленного и охлажденного масла
  • Полстакана молока
  • Полстакана сахара
  • Чайная ложка уксуса

Приготовление:

  1. Активируйте дрожжи: раскрошите их, добавьте столовую ложку сахара и муки, залейте теплым молоком. Оставьте на 15-20 минут.
  2. Смешайте муку, сахар, молоко, яичный желток и активированные дрожжи.
  3. Добавьте уксус и замесите тесто.
  4. В конце добавьте масло и продолжайте месить до эластичности.
  5. Скатайте тесто в шар, накройте и оставьте на час для подъема.
  6. Переложите на противень, застеленный бумагой для выпечки, и выпекайте при 180 градусах около 45-50 минут.

Уточнения

Дрожжево́е те́сто — полуфабрикат; готовится из муки, воды и дрожжей. В зависимости от конечного продукта добавляют сдобу (соль, сахар, молоко, жир) и начинку (орехи, семечки, зёрна, фрукты, бобы).

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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