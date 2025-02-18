Секрет пышного дрожжевого теста: добавляем один простой ингредиент, и оно гарантированно поднимется

Приготовить дрожжевое тесто может быть непросто, особенно для начинающих. Дрожжи требуют особых условий для подъема, и даже проверенный рецепт иногда подводит. Однако есть способ улучшить результат. Добавление уксуса в тесто делает его более пористым и пышным.
Почему тесто не поднимается?
Как сделать тесто пышным?
Уксус помогает тесту подняться, делая его более эластичным и ускоряя активность дрожжей. Это особенно полезно для приготовления круассанов или пирожных.
Рецепт дрожжевого теста с уксусом
Ингредиенты:
Приготовление:
Дрожжево́е те́сто — полуфабрикат; готовится из муки, воды и дрожжей. В зависимости от конечного продукта добавляют сдобу (соль, сахар, молоко, жир) и начинку (орехи, семечки, зёрна, фрукты, бобы).
У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
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