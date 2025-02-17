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Вкусный и полезный овощной суп-пюре: рецепт с картофелем и хрустящим беконом

1:59
Еда

Этот рецепт позволит вам приготовить насыщенный и ароматный овощной суп-пюре с беконом, который станет настоящим украшением вашего обеденного стола. Следуя пошаговым инструкциям, вы сможете создать блюдо, которое порадует вас своим богатым вкусом и питательными свойствами.

Суп-пюре
Фото: commons.wikimedia.org by Kobako, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Суп-пюре

Ингредиенты (на 6 порций):

  • 200 г моркови
  • 200 г репы
  • 100 г брюквы
  • 100 г сельдерея
  • 400 г картофеля
  • 1 головка красного лука
  • 2 зубчика чеснока
  • 100 г обжаренного бекона
  • 2 лавровых листа
  • 1,5 ст. л. растительного масла
  • 2 ст. л. муки
  • 1 ст. л. 10% уксуса
  • щепотка петрушки
  • соль, свежемолотый черный перец

Приготовление

  1. Мелко нарезанный красный лук обжариваем на растительном масле до прозрачности.
  2. Добавляем нарезанный кубиками бекон, обжариваем 1-2 минуты.
  3. Затем добавляем нарезанные морковь, репу, брюкву и сельдерей, перемешиваем и обжариваем 5 минут.
  4. Вливаем 1,5 литра воды, добавляем лавровый лист, солим, перчим, накрываем крышкой и варим на медленном огне 30 минут.
  5. Муку обжариваем на сухой сковороде до золотистого цвета. Постепенно добавляем 1-2 столовые ложки горячего овощного бульона, перемешиваем до получения однородной массы и вливаем обратно в кастрюлю с супом. Добавляем уксус, перемешиваем и доводим до кипения.
  6. Пюрируем суп с помощью блендера до однородной консистенции. При необходимости добавляем немного овощного бульона, чтобы добиться нужной густоты.
  7. Перед подачей добавляем мелко нарезанную петрушку и подаем с тонкими ломтиками обжаренного бекона или хлеба.

Уточнения

Суп-пюре  пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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