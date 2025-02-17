Вкусный и полезный овощной суп-пюре: рецепт с картофелем и хрустящим беконом

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт позволит вам приготовить насыщенный и ароматный овощной суп-пюре с беконом, который станет настоящим украшением вашего обеденного стола. Следуя пошаговым инструкциям, вы сможете создать блюдо, которое порадует вас своим богатым вкусом и питательными свойствами.

Фото: commons.wikimedia.org by Kobako, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Суп-пюре

Ингредиенты (на 6 порций):

200 г моркови

200 г репы

100 г брюквы

100 г сельдерея

400 г картофеля

1 головка красного лука

2 зубчика чеснока

100 г обжаренного бекона

2 лавровых листа

1,5 ст. л. растительного масла

2 ст. л. муки

1 ст. л. 10% уксуса

щепотка петрушки

соль, свежемолотый черный перец

Приготовление

Мелко нарезанный красный лук обжариваем на растительном масле до прозрачности. Добавляем нарезанный кубиками бекон, обжариваем 1-2 минуты. Затем добавляем нарезанные морковь, репу, брюкву и сельдерей, перемешиваем и обжариваем 5 минут. Вливаем 1,5 литра воды, добавляем лавровый лист, солим, перчим, накрываем крышкой и варим на медленном огне 30 минут. Муку обжариваем на сухой сковороде до золотистого цвета. Постепенно добавляем 1-2 столовые ложки горячего овощного бульона, перемешиваем до получения однородной массы и вливаем обратно в кастрюлю с супом. Добавляем уксус, перемешиваем и доводим до кипения. Пюрируем суп с помощью блендера до однородной консистенции. При необходимости добавляем немного овощного бульона, чтобы добиться нужной густоты. Перед подачей добавляем мелко нарезанную петрушку и подаем с тонкими ломтиками обжаренного бекона или хлеба.

Уточнения

Суп-пюре пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.

