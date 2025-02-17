Вкусный и полезный овощной суп-пюре: рецепт с картофелем и хрустящим беконом

Этот рецепт позволит вам приготовить насыщенный и ароматный овощной суп-пюре с беконом, который станет настоящим украшением вашего обеденного стола. Следуя пошаговым инструкциям, вы сможете создать блюдо, которое порадует вас своим богатым вкусом и питательными свойствами.
Фото: commons.wikimedia.org by Kobako, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Суп-пюре
Ингредиенты (на 6 порций):
200 г моркови
200 г репы
100 г брюквы
100 г сельдерея
400 г картофеля
1 головка красного лука
2 зубчика чеснока
100 г обжаренного бекона
2 лавровых листа
1,5 ст. л. растительного масла
2 ст. л. муки
1 ст. л. 10% уксуса
щепотка петрушки
соль, свежемолотый черный перец
Приготовление
Мелко нарезанный красный лук обжариваем на растительном масле до прозрачности.
Затем добавляем нарезанные морковь, репу, брюкву и сельдерей, перемешиваем и обжариваем 5 минут.
Вливаем 1,5 литра воды, добавляем лавровый лист, солим, перчим, накрываем крышкой и варим на медленном огне 30 минут.
Муку обжариваем на сухой сковороде до золотистого цвета. Постепенно добавляем 1-2 столовые ложки горячего овощного бульона, перемешиваем до получения однородной массы и вливаем обратно в кастрюлю с супом. Добавляем уксус, перемешиваем и доводим до кипения.
Пюрируем суп с помощью блендера до однородной консистенции. При необходимости добавляем немного овощного бульона, чтобы добиться нужной густоты.
Перед подачей добавляем мелко нарезанную петрушку и подаем с тонкими ломтиками обжаренного бекона или хлеба.
Уточнения
Суп-пюрепюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.