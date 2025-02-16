Рецепт вкуснейшего горячего шоколада с тахини и финиками

Этот чудесный напиток согреет холодными зимними вечерами.
Ингредиенты: 2,5 ст. орехового напитка по вашему выбору (рисовый, овсяный, миндальный, лесной орех, кокосовый), 45 г тёмного шоколада + дополнительно при подаче, 2 ст. л. тахини по вашему выбору (грецкий орех, миндаль, кунжут или другой), 2 ст. л. какао-порошка без сахара и молочных продуктов, 5 мягких фиников без косточек, 1/4 ч. л. ванильного экстракта по желанию, щепотка соли.
Приготовление:
Пить горячим.
Можно украсить взбитыми сливками, которые можно приобрести в магазине, или взбить вручную жирные кокосовые сливки.
Тахи́ни тахи́на или тхи́на (также известна как сезамовая паста или кунжутная паста) — распространённая на Ближнем Востоке густая паста из молотого кунжутного семени, её добавляют как необходимый компонент ко многим блюдам, например, к фалафелю, к хумусу, кроме того, она служит основой для многих соусов.
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