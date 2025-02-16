Рецепт вкуснейшего горячего шоколада с тахини и финиками

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот чудесный напиток согреет холодными зимними вечерами.

Ингредиенты: 2,5 ст. орехового напитка по вашему выбору (рисовый, овсяный, миндальный, лесной орех, кокосовый), 45 г тёмного шоколада + дополнительно при подаче, 2 ст. л. тахини по вашему выбору (грецкий орех, миндаль, кунжут или другой), 2 ст. л. какао-порошка без сахара и молочных продуктов, 5 мягких фиников без косточек, 1/4 ч. л. ванильного экстракта по желанию, щепотка соли.

Приготовление:

Разогрейте ореховый напиток в сотейнике.

При помощи блендера смешайте шоколад, какао, тахини, финики, ваниль и соль.

Когда ореховый напиток закипит, влейте горячую жидкость в блендер к остальным ингредиентам.

Ещё раз пробейте блендером до однородной массы.

Разлейте по чашкам, по желанию украсьте кокосовым кремом и измельченным шоколадом.

Пить горячим.

Можно украсить взбитыми сливками, которые можно приобрести в магазине, или взбить вручную жирные кокосовые сливки.

Уточнения

Тахи́ни тахи́на или тхи́на (также известна как сезамовая паста или кунжутная паста) — распространённая на Ближнем Востоке густая паста из молотого кунжутного семени, её добавляют как необходимый компонент ко многим блюдам, например, к фалафелю, к хумусу, кроме того, она служит основой для многих соусов.

