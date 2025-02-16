Мягкие пироги и булочки даже на следующий день? Секрет раскрыт

Домашние пироги, булочки и кексы готовятся из лучших ингредиентов, но часто уже к утру теряют свою мягкость. Разогрев в духовке или микроволновке даёт лишь временный эффект, а через несколько минут тесто снова становится твёрдым. Однако опытные хозяйки знают простой лайфхак, который позволяет выпечке дольше оставаться свежей.
Этот трюк работает для любых видов теста — попробуйте и убедитесь сами!
Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
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