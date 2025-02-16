Мягкие пироги и булочки даже на следующий день? Секрет раскрыт

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашние пироги, булочки и кексы готовятся из лучших ингредиентов, но часто уже к утру теряют свою мягкость. Разогрев в духовке или микроволновке даёт лишь временный эффект, а через несколько минут тесто снова становится твёрдым. Однако опытные хозяйки знают простой лайфхак, который позволяет выпечке дольше оставаться свежей.

Фото: flickr.com by Mike McCune, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ булочки

Что добавить в тесто, чтобы выпечка дольше оставалась мягкой?

Секрет — майонез! Добавление всего одной столовой ложки этого ингредиента делает тесто пористым, эластичным и продлевает его свежесть.

Майонез делает выпечку более пышной, но при этом не влияет на её вкус.

Можно использовать как домашний, так и магазинный майонез — разницы в результате не будет.

Этот трюк работает для любых видов теста — попробуйте и убедитесь сами!

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.

