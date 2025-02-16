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Мягкие пироги и булочки даже на следующий день? Секрет раскрыт

0:56
Еда

Домашние пироги, булочки и кексы готовятся из лучших ингредиентов, но часто уже к утру теряют свою мягкость. Разогрев в духовке или микроволновке даёт лишь временный эффект, а через несколько минут тесто снова становится твёрдым. Однако опытные хозяйки знают простой лайфхак, который позволяет выпечке дольше оставаться свежей.

булочки
Фото: flickr.com by Mike McCune, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
булочки

Что добавить в тесто, чтобы выпечка дольше оставалась мягкой?

  • Секрет — майонез! Добавление всего одной столовой ложки этого ингредиента делает тесто пористым, эластичным и продлевает его свежесть.
  • Майонез делает выпечку более пышной, но при этом не влияет на её вкус.
  • Можно использовать как домашний, так и магазинный майонез — разницы в результате не будет.

Этот трюк работает для любых видов теста — попробуйте и убедитесь сами!

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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