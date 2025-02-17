Вы всё это время использовали не тот продукт! Как выбрать масло для идеальной выпечки

Хозяйки часто спорят: что лучше для выпечки — сливочное масло или маргарин? Оба продукта используются в кулинарии, но важно понимать, в каких случаях один ингредиент будет уместен, а другой может испортить текстуру и вкус блюда.
Некоторые хозяйки комбинируют масло и маргарин в пропорции 1:1, чтобы сэкономить и при этом сохранить хороший вкус. Но при приготовлении кремов экономия неуместна — для идеального результата лучше выбрать самое качественное масло.
Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.
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