Вы всё это время использовали не тот продукт! Как выбрать масло для идеальной выпечки

Хозяйки часто спорят: что лучше для выпечки — сливочное масло или маргарин? Оба продукта используются в кулинарии, но важно понимать, в каких случаях один ингредиент будет уместен, а другой может испортить текстуру и вкус блюда.

Фото: commons.wikimedia.org by Liya Pyatakova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шор-гогал

Сливочное масло — натуральный продукт, изготовленный из сливок. Оно делает выпечку нежной, рассыпчатой и придаёт ей насыщенный вкус.

— натуральный продукт, изготовленный из сливок. Оно делает выпечку нежной, рассыпчатой и придаёт ей насыщенный вкус. Маргарин — продукт растительного происхождения, который лучше подходит для слоёного и дрожжевого теста. Он помогает тесту подняться, а не "оседать" из-за высокой жирности.

Когда использовать масло, а когда — маргарин?

Дрожжевое и слоёное тесто — лучше использовать маргарин, так как он не утяжеляет тесто.

— лучше использовать маргарин, так как он не утяжеляет тесто. Песочное тесто — только сливочное масло! Оно придаст выпечке нужную рассыпчатую текстуру.

— только сливочное масло! Оно придаст выпечке нужную рассыпчатую текстуру. Кремы для тортов и пирожных — здесь маргарин категорически не подходит! Он испортит вкус, текстуру и аромат. Для кремов выбирайте качественное сливочное масло.

Некоторые хозяйки комбинируют масло и маргарин в пропорции 1:1, чтобы сэкономить и при этом сохранить хороший вкус. Но при приготовлении кремов экономия неуместна — для идеального результата лучше выбрать самое качественное масло.

Уточнения

Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.



