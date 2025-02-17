Больше не ошибётесь! Три признака идеального авокадо, о которых знают не все

На полках магазинов можно найти авокадо самых разных сортов и размеров, но далеко не каждый плод окажется спелым, вкусным и полезным. Чтобы не нарваться на несозревший или перезревший фрукт, важно знать несколько простых правил.
Лучше всего выбирать удлинённые, грушевидные плоды. Оптимальный вес — от 100 до 200 г: такие авокадо чаще всего обладают насыщенным вкусом и максимальной пользой.
Спелые плоды обычно имеют тёмно-зелёную кожуру, но всё зависит от сорта. Важно, чтобы мякоть внутри была нежно-зелёной, а ближе к косточке переходила в желтоватый оттенок.
Теперь вы точно выберете идеальное авокадо, которое порадует вкусом и текстурой!
Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.
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