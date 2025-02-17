Больше не ошибётесь! Три признака идеального авокадо, о которых знают не все

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

На полках магазинов можно найти авокадо самых разных сортов и размеров, но далеко не каждый плод окажется спелым, вкусным и полезным. Чтобы не нарваться на несозревший или перезревший фрукт, важно знать несколько простых правил.

Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авокадо

1. Форма и размер имеют значение

Лучше всего выбирать удлинённые, грушевидные плоды. Оптимальный вес — от 100 до 200 г: такие авокадо чаще всего обладают насыщенным вкусом и максимальной пользой.

2. Цвет кожуры — важный ориентир

Спелые плоды обычно имеют тёмно-зелёную кожуру, но всё зависит от сорта. Важно, чтобы мякоть внутри была нежно-зелёной, а ближе к косточке переходила в желтоватый оттенок.

3. Тест на спелость

Лёгкое нажатие на авокадо оставляет небольшую вмятину, которая быстро исчезает? Значит, фрукт готов к употреблению.

Если авокадо твёрдое и не продавливается, ему нужно дозреть несколько дней.

Слишком мягкий плод, у которого вмятина не распрямляется, скорее всего, перезрел и начнёт гнить.

Теперь вы точно выберете идеальное авокадо, которое порадует вкусом и текстурой!

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

