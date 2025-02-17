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Больше не будут мягкими! Секрет хрустящих вафель, который должен знать каждый

0:54
Еда

Домашние вафли из вафельницы — это быстро, просто и вкусно. Но часто они выходят слишком мягкими, и вместо хрустящего лакомства получаются обычные лепёшки. Однако существует один простой лайфхак, который сделает вафли лёгкими и хрустящими.

вафли
Фото: flickr.com by Grant Guarino, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
вафли

В чём секрет хрустящих вафель?

Всё дело в яйцах! Ошибка многих кулинаров — добавлять их в тесто целиком. Чтобы добиться хрустящей текстуры, нужно сделать так:

  • Отделите белки от желтков.
  • Желтки сразу добавьте в тесто.
  • Белки взбейте до крепкой пены и только потом аккуратно вмешайте в основу.

Взбитые белки придают тесту воздушность, благодаря чему вафли выходят лёгкими и хрустящими, а не плотными и резиновыми.

Теперь ваши вафли будут идеально хрустеть и станут ещё вкуснее!

Уточнения

Ва́фли (от нем. Waffel < нов.-в.-нем. Wabe - сота, ячейка) — вид печенья с характерным решётчатым рельефом поверхности, выпекаемого в специальных формах-вафельницах.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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