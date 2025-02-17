Больше не будут мягкими! Секрет хрустящих вафель, который должен знать каждый

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашние вафли из вафельницы — это быстро, просто и вкусно. Но часто они выходят слишком мягкими, и вместо хрустящего лакомства получаются обычные лепёшки. Однако существует один простой лайфхак, который сделает вафли лёгкими и хрустящими.

Фото: flickr.com by Grant Guarino, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ вафли

В чём секрет хрустящих вафель?

Всё дело в яйцах! Ошибка многих кулинаров — добавлять их в тесто целиком. Чтобы добиться хрустящей текстуры, нужно сделать так:

Отделите белки от желтков.

Желтки сразу добавьте в тесто.

Белки взбейте до крепкой пены и только потом аккуратно вмешайте в основу.

Взбитые белки придают тесту воздушность, благодаря чему вафли выходят лёгкими и хрустящими, а не плотными и резиновыми.

Теперь ваши вафли будут идеально хрустеть и станут ещё вкуснее!

Уточнения

Ва́фли (от нем. Waffel < нов.-в.-нем. Wabe - сота, ячейка) — вид печенья с характерным решётчатым рельефом поверхности, выпекаемого в специальных формах-вафельницах.

