Больше не будут мягкими! Секрет хрустящих вафель, который должен знать каждый

Домашние вафли из вафельницы — это быстро, просто и вкусно. Но часто они выходят слишком мягкими, и вместо хрустящего лакомства получаются обычные лепёшки. Однако существует один простой лайфхак, который сделает вафли лёгкими и хрустящими.
Всё дело в яйцах! Ошибка многих кулинаров — добавлять их в тесто целиком. Чтобы добиться хрустящей текстуры, нужно сделать так:
Взбитые белки придают тесту воздушность, благодаря чему вафли выходят лёгкими и хрустящими, а не плотными и резиновыми.
Теперь ваши вафли будут идеально хрустеть и станут ещё вкуснее!
Ва́фли (от нем. Waffel < нов.-в.-нем. Wabe - сота, ячейка) — вид печенья с характерным решётчатым рельефом поверхности, выпекаемого в специальных формах-вафельницах.
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