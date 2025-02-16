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Картофельное пюре будет идеально нежным, если избегать этих 3 ошибок

1:10
Еда

Картофельное пюре кажется простым блюдом, но даже небольшие ошибки могут испортить его вкус и текстуру. Если гарнир выходит водянистым, пресным или с комками, значит, вы допускаете одну из распространённых ошибок.

Картофельное пюре
Фото: commons.wikimedia.org by Slastic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофельное пюре

1. Не используете специи

Многие ограничиваются только солью, но это делает пюре скучным. Добавление лаврового листа, чеснока, мускатного ореха или молотого чёрного перца поможет раскрыть вкус картофеля и сделать блюдо более ароматным.

2. Варите картофель целиком

Если клубни варятся целиком, то внутри они могут остаться сырыми, а снаружи развариться. Чтобы пюре было равномерно приготовленным, нарезайте картофель на одинаковые куски среднего размера.

3. Добавляете слишком много воды

Если налить слишком много воды, картофель потеряет часть вкуса, а пюре получится водянистым. Вода должна лишь слегка покрывать клубни — так вкус останется насыщенным.

Следуя этим простым правилам, вы получите воздушное, ароматное и вкусное картофельное пюре!

Уточнения

Пюре́ (фр. purée, от старофр. purer «очищать») — перетёртые либо размятые плоды, овощи и корнеплоды.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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