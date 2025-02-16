Самое ядовитое растение года: что случится с организмом, если не отказаться от него

Кешью действительно ядовиты в сыром виде, но их можно безопасно употреблять после жарки или обработки. И это определенно стоит делать, ведь это позитивно сказывается на нашем здоровье. Например, кешью полезны для сердца и могут служить отличным перекусом в нашем рационе. Почему так происходит и какие у них полезные свойства?
Ботанический сад Гамбурга объявил о победителе конкурса на самое ядовитое растение, и ими стали известные и распространенные орехи — кешью. Хотя это популярный деликатес, важно помнить, что они содержат вещества, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
Кешью происходит из Бразилии, но также произрастают в Африке, Азии, Южной Америке и Индии. Орехи плодоносят раз в год и предпочитают расти на высоте свыше 1000 метров. Скорлупа и листья кешью опасны, так как содержат токсичное вещество под названием кардол, контакт с которым может вызвать ожоги, зуд и волдыри. Употребление кешью в сыром виде также небезопасно, сообщает издание Glamour.
Орехи, которые мы покупаем в магазинах, обрабатываются и обжариваются, что удаляет токсичные вещества. На самом деле, кешью очень полезны и обладают множеством положительных эффектов. Давайте рассмотрим их подробнее.
Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.
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