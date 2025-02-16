Самое ядовитое растение года: что случится с организмом, если не отказаться от него

Кешью действительно ядовиты в сыром виде, но их можно безопасно употреблять после жарки или обработки. И это определенно стоит делать, ведь это позитивно сказывается на нашем здоровье. Например, кешью полезны для сердца и могут служить отличным перекусом в нашем рационе. Почему так происходит и какие у них полезные свойства?

Фото: commons.wikimedia.org by hz_westfalen_de, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кешью

Опасны в сыром виде

Ботанический сад Гамбурга объявил о победителе конкурса на самое ядовитое растение, и ими стали известные и распространенные орехи — кешью. Хотя это популярный деликатес, важно помнить, что они содержат вещества, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Кешью происходит из Бразилии, но также произрастают в Африке, Азии, Южной Америке и Индии. Орехи плодоносят раз в год и предпочитают расти на высоте свыше 1000 метров. Скорлупа и листья кешью опасны, так как содержат токсичное вещество под названием кардол, контакт с которым может вызвать ожоги, зуд и волдыри. Употребление кешью в сыром виде также небезопасно, сообщает издание Glamour.

Орехи, которые мы покупаем в магазинах, обрабатываются и обжариваются, что удаляет токсичные вещества. На самом деле, кешью очень полезны и обладают множеством положительных эффектов. Давайте рассмотрим их подробнее.

Питательная ценность кешью

Кешью содержат низкое количество сахара и высокое содержание клетчатки, полезных жиров и растительного белка. Они являются хорошим источником меди, магния и марганца, которые важны для выработки энергии, иммунной функции, а также здоровья мозга и костей.

Кешью содержат низкое количество сахара и высокое содержание клетчатки, полезных жиров и растительного белка. Они являются хорошим источником меди, магния и марганца, которые важны для выработки энергии, иммунной функции, а также здоровья мозга и костей. Полезные соединения

Кешью богаты каротиноидами и полифенолами — антиоксидантами, способствующими снижению воспалений и защите организма от различных болезней.

Кешью богаты каротиноидами и полифенолами — антиоксидантами, способствующими снижению воспалений и защите организма от различных болезней. Помощь в снижении веса

Порадую вас: кешью могут стать отличным продуктом для тех, кто хочет похудеть, так как они относительно низкокалорийны. Высокое содержание клетчатки и белка помогает уменьшить голод и увеличить чувство насыщения.

Порадую вас: кешью могут стать отличным продуктом для тех, кто хочет похудеть, так как они относительно низкокалорийны. Высокое содержание клетчатки и белка помогает уменьшить голод и увеличить чувство насыщения. Польза для сердца

Исследования показывают, что орехи положительно влияют на здоровье сердца. Кешью могут способствовать снижению артериального давления, а также уровня триглицеридов и холестерина.

Исследования показывают, что орехи положительно влияют на здоровье сердца. Кешью могут способствовать снижению артериального давления, а также уровня триглицеридов и холестерина. Поддержка для диабетиков

Кешью имеют низкий уровень сахара и высокое содержание клетчатки, что в совокупности может помочь снизить уровень сахара в крови и предотвратить развитие диабета 2 типа.

Кешью имеют низкий уровень сахара и высокое содержание клетчатки, что в совокупности может помочь снизить уровень сахара в крови и предотвратить развитие диабета 2 типа. Простота в включении в рацион

Кешью легко добавить в свой рацион в разнообразных формах. Их можно употреблять в качестве перекуса, добавлять в салаты или использовать как ингредиент в соусах и десертах.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

