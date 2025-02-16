Вкусные и лёгкие домашние пончики на газированной воде: отличный выбор для всей семьи

2:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашние пончики на водной основе удивительно просты в приготовлении и вкусны. Они являются идеальным выбором для тех, кто хочет порадовать свою семью вкусной выпечкой даже без традиционных ингредиентов, таких как молоко или яйца.

Фото: flickr.com by Borya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Выпечка

Секрет их уникальной текстуры кроется в использовании газированной воды. Этот неожиданный ингредиент придаёт выпечке удивительно нежный и воздушный характер. Каждый укус ощущается как лёгкое облачко, а яркий вкус этих пончиков заставляет забыть о том, что в них нет привычных составляющих. Зачастую такое сочетание полезности и вкуса сложно встретить в одном продукте, и именно поэтому эти пончики привлекли так много внимания и вызвали интерес у взрослых и детей, сообщает gurmeteka.cz.

Ингредиенты:

3 стакана газированной воды

1 столовая ложка ванильного экстракта

1 кг пшеничной муки (плюс еще стакан для посыпки)

Полстакана растительного масла

100 г свежих дрожжей

Полстакана сахара

Любимая начинка (например, мармелад, джем и др.)

Сахарная пудра или глазурь для украшения

Сливочное масло для жарки

Способ приготовления:

1.Растворите дрожжи и сахар в тёплой газированной воде, чтобы активировать дрожжи.

2.В отдельной миске смешайте муку, масло, ванильный экстракт.

3.Добавьте дрожжевую смесь и замесите гладкое, эластичное тесто.

4.Накройте и поставьте в теплое место, чтобы тесто поднялось и увеличилось вдвое.

5.Поднявшееся тесто аккуратно раскатайте до толщины около 1 см. С помощью стакана или формочки для печенья вырежьте круглые котлеты.

6.В центр каждого блина положите чайную ложку начинки. Плотно защипните края теста, чтобы получились пончики.

7.Разогрейте масло в большой кастрюле примерно до 180°C.

8.Обжарьте пончики партиями с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета.

9.Выложите жареные пончики на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы удалить излишки жира.

10.Тёплые пончики посыпьте сахарной пудрой или украсьте глазурью.

Уточнения

По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё. Пончики с начинкой, преимущественно из овощей или фруктов, называются «бенье».

