Вкусные и лёгкие домашние пончики на газированной воде: отличный выбор для всей семьи

Домашние пончики на водной основе удивительно просты в приготовлении и вкусны. Они являются идеальным выбором для тех, кто хочет порадовать свою семью вкусной выпечкой даже без традиционных ингредиентов, таких как молоко или яйца.
Секрет их уникальной текстуры кроется в использовании газированной воды. Этот неожиданный ингредиент придаёт выпечке удивительно нежный и воздушный характер. Каждый укус ощущается как лёгкое облачко, а яркий вкус этих пончиков заставляет забыть о том, что в них нет привычных составляющих. Зачастую такое сочетание полезности и вкуса сложно встретить в одном продукте, и именно поэтому эти пончики привлекли так много внимания и вызвали интерес у взрослых и детей, сообщает gurmeteka.cz.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
1.Растворите дрожжи и сахар в тёплой газированной воде, чтобы активировать дрожжи.
2.В отдельной миске смешайте муку, масло, ванильный экстракт.
3.Добавьте дрожжевую смесь и замесите гладкое, эластичное тесто.
4.Накройте и поставьте в теплое место, чтобы тесто поднялось и увеличилось вдвое.
5.Поднявшееся тесто аккуратно раскатайте до толщины около 1 см. С помощью стакана или формочки для печенья вырежьте круглые котлеты.
6.В центр каждого блина положите чайную ложку начинки. Плотно защипните края теста, чтобы получились пончики.
7.Разогрейте масло в большой кастрюле примерно до 180°C.
8.Обжарьте пончики партиями с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета.
9.Выложите жареные пончики на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы удалить излишки жира.
10.Тёплые пончики посыпьте сахарной пудрой или украсьте глазурью.
По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё. Пончики с начинкой, преимущественно из овощей или фруктов, называются «бенье».
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