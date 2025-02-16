Используйте эти приправы для баранины, мясо получится необычайно вкусным

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление баранины требует больше усилий, чем приготовление других видов мяса.

Фото: flickr.com by Parkerman & Christie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пита с артишоковым хумусом и бараниной

Использование розмарина и тимьяна добавит пряные ароматы. Маринад из розмарина, тимьяна, красного вина и масла создает глубокий вкус.

Удаление плохого запаха баранины

Добавление орегано, петрушки и мяты улучшает вкус баранины. Чеснок придает остроту и аромат. Чеснок можно использовать в маринаде или в качестве растирки.

Лимон и чеснок

Лимон и чеснок создают яркий и насыщенный вкус. Лимон и чеснок можно использовать вместе или по отдельности.

Соль и горчица

Соль следует добавлять непосредственно перед приготовлением. Горчица контрастирует с глубоким вкусом баранины. Дижонская горчица с белым вином создает вкусную корочку. Горчица и травы создают хрустящую текстуру.

Уточнения

Бара́нина — мясо баранов (овец) при употреблении в пищу. Мясо молодого ягнёнка называется ягнятина (до 1 года).



