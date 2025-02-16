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Восхитительный пирог, который легко приготовить! Ваша семья обязательно попросит добавки

0:56
Еда

Ингредиенты:

Пирог с мандаринами
Фото: openverse.org by justgrimes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пирог с мандаринами
  1. 1 чашка сахара.
  2. 1 чашка цельного молока.
  3. 2 столовые ложки маргарина или масла.
  4. 1 чайная ложка соли.
  5. 3 целых яйца.
  6. Сгущенное молоко (по желанию).
  7. 1 пакетик шоколадной посыпки (120 г).
  8. 1 столовая ложка разрыхлителя.
  9. 2 чашки пшеничной муки.

Процесс приготовления

  1. Взбить яйца, сахар и маргарин с помощью миксера.
  2. Добавить молоко, муку и соль, перемешать.
  3. Добавить разрыхлитель и шоколадную крошку, перемешать
  4. Вылить тесто в форму с центральным отверстием, смазанную маргарином и посыпанную мукой.
  5. Посыпать тесто шоколадной крошкой и запекать в духовке при 180 °C около 30 минут.
  6. Когда пирог будет готов, его можно немного сбрызнуть сгущенным молоком.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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