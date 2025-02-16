Восхитительный пирог, который легко приготовить! Ваша семья обязательно попросит добавки

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Пирог с мандаринами
1 чашка сахара.
1 чашка цельного молока.
2 столовые ложки маргарина или масла.
1 чайная ложка соли.
3 целых яйца.
Сгущенное молоко (по желанию).
1 пакетик шоколадной посыпки (120 г).
1 столовая ложка разрыхлителя.
2 чашки пшеничной муки.
Процесс приготовления
Взбить яйца, сахар и маргарин с помощью миксера.
Добавить молоко, муку и соль, перемешать.
Добавить разрыхлитель и шоколадную крошку, перемешать
Вылить тесто в форму с центральным отверстием, смазанную маргарином и посыпанную мукой.
Посыпать тесто шоколадной крошкой и запекать в духовке при 180 °C около 30 минут.
Когда пирог будет готов, его можно немного сбрызнуть сгущенным молоком.
Уточнения
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.