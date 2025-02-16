Этот цвет кричит, что селёдка испорчена! Запомните, чтобы не рисковать

Недобросовестные продавцы часто пытаются продать некачественный товар, выдавая его за свежий. Это касается и селёдки — на вид обычная рыба может испортить не только вкус любимых блюд, но и здоровье. Чтобы не нарваться на опасный продукт, достаточно знать три ключевых признака свежей рыбы.
Именно жабры первыми начинают разлагаться. Чтобы проверить их состояние, стоит не только посмотреть, но и принюхаться. Свежая селёдка должна пахнуть морем и не иметь неприятного запаха. Если аромат резкий, затхлый или отдаёт гнилью — рыба уже испортилась.
Если покупаете свежую или замороженную рыбу, обратите внимание на глаза. Они должны быть чистыми и прозрачными. Мутные, запавшие глаза — верный признак того, что селёдка давно утратила свежесть.
Если на коже селёдки есть коричневые пятна, напоминающие ржавчину, от покупки лучше отказаться. Этот налёт — признак окисления жиров, что говорит о несвежести продукта. Чем больше таких пятен, тем выше вероятность, что рыба испорчена.
При покупке селёдки всегда проверяйте жабры, глаза и кожный покров. Лучше выбрать рыбу с ровным окрасом, без налёта и посторонних запахов. Тогда любимые блюда из селёдки не только порадуют вкусом, но и не нанесут вреда здоровью.
Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.
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