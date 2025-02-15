5 растительных источников белка

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Яйца содержат порядка 6 граммов белка на порцию. Но есть продукты, которые могут составить им конкуренцию в этом плане.

Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ брокколи

Как сообщает Newsinfo, есть как минимум 5 альтернатив растительного происхождения, в которых белка больше, чем в яйцах.

1. Шпинат. В 100 г варёного шпината около 3 г белка, а в чашке объёмом 180 — уже 5,4 г. Помимо белка, он богат железом, кальцием и витаминами А, С, К.

2. Листья моринги — в 100 граммах этого растения около 9 г белка. Они также богаты железом, кальцием и антиоксидантами.

3. Брокколи — в 100 г содержится около 2,8 г белка. Одна порция в 180 г — это уже 5,7 г белка. В овоще также содержатся антиоксиданты, фолиевая кислота и калий.

4. В 100 г сырых белых грибов содержится около 3,1 г белка, а после термической обработки его количество увеличивается. Ещё в них присутствуют витамины группы B, селен и антиоксиданты.

5. В 100 г гороха около 5 г белка. Помимо него, он содержит клетчатку, витамин К и фолиевую кислоту.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

