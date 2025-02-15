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Фрикадельки по-новому: добавьте неожиданный ингредиент для яркого вкуса

2:33
Еда

Классические фрикадельки в соусе — одно из самых популярных блюд, которое готовят в разных кухнях мира. Однако даже привычные рецепты можно усовершенствовать, добавив нестандартные ингредиенты. Новая кулинарная техника предлагает заменить традиционные добавки в фарше, что делает блюдо нежнее и насыщеннее по вкусу.

Суп с фрикадельками
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суп с фрикадельками

Секрет вкуса: два неожиданных ингредиента

Обычно в фарш для фрикаделек добавляют лук и хлеб, чтобы придать им сочность и мягкость. Однако эксперты в области кулинарии предлагают заменить их двумя ингредиентами: натертым сыром и мукой. Такой подход обеспечивает блюду особую текстуру и усиливает его вкус.

Приготовление соуса

Перед тем как приступить к формированию фрикаделек, необходимо подготовить основу блюда — соус. Для этого понадобятся:

  • Болгарский перец.
  • Репчатый лук.
  • Томатная паста.
  • Вода.
  • Мука.
  • Сладкая паприка.
  • Соль и перец.

Лук и перец нарезают и обжаривают на разогретом растительном масле в течение 6-7 минут. При использовании замороженного перца его следует добавлять в сковороду позже лука. Затем в смесь вводят соус-заливку, приготовленную из томатной пасты, муки, воды и специй.

Приготовление фрикаделек

Для создания необычного варианта фрикаделек потребуется:

  • Любой фарш (куриный, свиной или говяжий).
  • Натертый сыр.
  • Мука.
  • Соль и перец.

Фарш тщательно вымешивают, формируют небольшие шарики и выкладывают их в сковороду с подготовленным соусом. После закипания смесь накрывают крышкой и тушат на слабом огне 18-20 минут.

Финальный штрих

За несколько минут до завершения приготовления в блюдо добавляют свежий чеснок и зелёный лук, что придает фрикаделькам особый аромат. Готовое блюдо можно подавать с различными гарнирами, например, с картофельным пюре, рисом или пастой.

Почему этот рецепт стоит попробовать

Добавление сыра и муки в фарш делает фрикадельки особенно нежными, меняя привычное представление о классическом рецепте. Такой вариант приготовления позволяет добиться оригинального вкуса без усложнения технологии, что делает блюдо доступным для домашней кухни.

Уточнения

Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella - "жаренное на сковороде" через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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