Быстрый и полезный кето-майонез: домашний рецепт за 10 минут

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Кето-майонез — незаменимая заправка для тех, кто придерживается кетогенной диеты и следит за качеством потребляемых продуктов. Домашнее приготовление такого соуса занимает минимум времени, но позволяет контролировать состав, исключая вредные добавки.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Домашний майонез

Выбор масла: какое подойдет для кето-майонеза

Масло авокадо: идеальный вариант. Оно нейтральное на вкус, богато витаминами (A, E, C) и микроэлементами (калий, натрий, цинк).

идеальный вариант. Оно нейтральное на вкус, богато витаминами (A, E, C) и микроэлементами (калий, натрий, цинк). Кокосовое масло: возможно, но с нюансами. У него выраженный вкус и твёрдая консистенция, поэтому перед использованием его нужно растопить. Однако при перегреве оно может изменить структуру яйца в составе майонеза.

возможно, но с нюансами. У него выраженный вкус и твёрдая консистенция, поэтому перед использованием его нужно растопить. Однако при перегреве оно может изменить структуру яйца в составе майонеза. Оливковое масло: тоже вариант, но важно учитывать его интенсивный вкус. Натуральное масло extra virgin может дать соусу горчинку.

Какие масла лучше не использовать

Масло канолы и сои : чаще всего содержат ГМО и подвергаются глубокой обработке.

: чаще всего содержат ГМО и подвергаются глубокой обработке. Гидрогенизированные масла: содержат трансжиры, вредные для здоровья.

Рецепт кето-майонеза

Ингредиенты

Масло авокадо — 250 мл

Дижонская горчица — 1 ст. ложка

Яичный желток — 1 шт.

Лимонный сок — из 1 лимона

Соль — ¼ ч. ложки

Приготовление

В глубокой миске соединить желток и горчицу, взбить до однородности.

Постепенно, тонкой струйкой, вливать масло, не прекращая взбивание. Это предотвратит расслоение.

Добавить лимонный сок и соль, ещё раз тщательно перемешать.

Готовый соус отлично подходит для салатов, мясных и первых блюд.

Как хранить

В холодильнике при температуре +0…+5°C.

Максимальный срок хранения — 3 дня.

Полезно знать:

В 1 ст. ложке готового майонеза содержится:

130,1 ккал

14,19 г жиров

0,58 г белка

0,23 г углеводов

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

