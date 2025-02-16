Быстрый и полезный кето-майонез: домашний рецепт за 10 минут

Кето-майонез — незаменимая заправка для тех, кто придерживается кетогенной диеты и следит за качеством потребляемых продуктов. Домашнее приготовление такого соуса занимает минимум времени, но позволяет контролировать состав, исключая вредные добавки.
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Домашний майонез
Выбор масла: какое подойдет для кето-майонеза
Масло авокадо: идеальный вариант. Оно нейтральное на вкус, богато витаминами (A, E, C) и микроэлементами (калий, натрий, цинк).
Кокосовое масло: возможно, но с нюансами. У него выраженный вкус и твёрдая консистенция, поэтому перед использованием его нужно растопить. Однако при перегреве оно может изменить структуру яйца в составе майонеза.
Оливковое масло: тоже вариант, но важно учитывать его интенсивный вкус. Натуральное масло extra virgin может дать соусу горчинку.
Какие масла лучше не использовать
Масло канолыи сои: чаще всего содержат ГМО и подвергаются глубокой обработке.
Гидрогенизированные масла: содержат трансжиры, вредные для здоровья.
Рецепт кето-майонеза
Ингредиенты
Масло авокадо — 250 мл
Дижонская горчица — 1 ст. ложка
Яичный желток — 1 шт.
Лимонный сок — из 1 лимона
Соль — ¼ ч. ложки
Приготовление
В глубокой миске соединить желток и горчицу, взбить до однородности.
Постепенно, тонкой струйкой, вливать масло, не прекращая взбивание. Это предотвратит расслоение.
Добавить лимонный сок и соль, ещё раз тщательно перемешать.
Готовый соус отлично подходит для салатов, мясных и первых блюд.
Как хранить
В холодильнике при температуре +0…+5°C.
Максимальный срок хранения — 3 дня.
Полезно знать:
В 1 ст. ложке готового майонеза содержится:
130,1 ккал
14,19 г жиров
0,58 г белка
0,23 г углеводов
Уточнения
Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.