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Быстрый и полезный кето-майонез: домашний рецепт за 10 минут

2:16
Еда

Кето-майонез — незаменимая заправка для тех, кто придерживается кетогенной диеты и следит за качеством потребляемых продуктов. Домашнее приготовление такого соуса занимает минимум времени, но позволяет контролировать состав, исключая вредные добавки.

Домашний майонез
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Домашний майонез

Выбор масла: какое подойдет для кето-майонеза

  • Масло авокадо: идеальный вариант. Оно нейтральное на вкус, богато витаминами (A, E, C) и микроэлементами (калий, натрий, цинк).
  • Кокосовое масло: возможно, но с нюансами. У него выраженный вкус и твёрдая консистенция, поэтому перед использованием его нужно растопить. Однако при перегреве оно может изменить структуру яйца в составе майонеза.
  • Оливковое масло: тоже вариант, но важно учитывать его интенсивный вкус. Натуральное масло extra virgin может дать соусу горчинку.

Какие масла лучше не использовать

  • Масло канолы и сои: чаще всего содержат ГМО и подвергаются глубокой обработке.
  • Гидрогенизированные масла: содержат трансжиры, вредные для здоровья.

Рецепт кето-майонеза

Ингредиенты

  • Масло авокадо — 250 мл
  • Дижонская горчица — 1 ст. ложка
  • Яичный желток — 1 шт.
  • Лимонный сок — из 1 лимона
  • Соль — &frac14 ч. ложки

Приготовление

  • В глубокой миске соединить желток и горчицу, взбить до однородности.
  • Постепенно, тонкой струйкой, вливать масло, не прекращая взбивание. Это предотвратит расслоение.
  • Добавить лимонный сок и соль, ещё раз тщательно перемешать.

Готовый соус отлично подходит для салатов, мясных и первых блюд.

Как хранить

  • В холодильнике при температуре +0…+5°C.
  • Максимальный срок хранения — 3 дня.

Полезно знать:

 В 1 ст. ложке готового майонеза содержится:

  • 130,1 ккал
  • 14,19 г жиров
  • 0,58 г белка
  • 0,23 г углеводов

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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