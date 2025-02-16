Мечтаете о нежном десерте? Попробуйте испанский чизкейк Сан-Себастьян

2:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот нежный, кремовый чизкейк с карамелизированной корочкой покорил гурманов по всему миру. В отличие от классического чизкейка, баскский вариант запекается при высокой температуре, образуя поджаристую корочку, а внутри остается слегка жидковатым. Готовится он просто, но требует выдержки в холодильнике, чтобы вкус полностью раскрылся.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Чизкейк

Ингредиенты

Творожный сыр : 400 г

: 400 г Яйца : 3 шт.

: 3 шт. Мука : 25 г

: 25 г Сахар : 125 г

: 125 г Сливки 33% : 250 мл

: 250 мл Сахарная пудра (по желанию)

Как приготовить баскский чизкейк

Шаг 1: подготовка теста

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до образования пышной светлой массы и полного растворения сахара.

Шаг 2: добавление творожного сыра и муки

В смесь постепенно добавьте творожный сыр и муку. Взбивайте миксером на низкой скорости около 5 минут, пока масса не станет однородной.

Шаг 3: введение сливок

Добавьте сливки и взбивайте еще 10 минут. Должна получиться гладкая, нежная консистенция без комочков.

Шаг 4: подготовка формы

Застелите форму бумагой для выпечки, оставляя высокие бортики — чизкейк сильно поднимется в процессе приготовления.

Шаг 5: выпекание

Разогрейте духовку до 210°C и выпекайте чизкейк 40 минут. Сверху должна образоваться темная, слегка подгоревшая корочка, а внутри десерт останется мягким.

Шаг 6: охлаждение

После выпечки достаньте чизкейк из духовки и полностью остудите при комнатной температуре. Затем отправьте его в холодильник на 12 часов - за это время текстура стабилизируется, а вкус станет насыщеннее.

Шаг 7: подача

Освободите чизкейк от бумаги, посыпьте сахарной пудрой (по желанию) и нарежьте порционными кусочками. Десерт идеально сочетается с топингами, вареньем или сгущенным молоком.

Советы по приготовлению

Не переживайте, если серединка кажется жидкой — так и должно быть.

Для лучшей текстуры используйте сливки не ниже 33% жирности.

Обязательно дайте чизкейку настояться в холодильнике, чтобы вкус раскрылся полностью.

Уточнения

Чизке́йк (от англ. cheese "сыр" и cake "торт", буквально — "сырный пирог", "творожный пирог") — блюдо европейской и американской кухни, представляющее собой сыросодержащий десерт от творожной запеканки до суфле.

