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Мечтаете о нежном десерте? Попробуйте испанский чизкейк Сан-Себастьян

2:29
Еда

Этот нежный, кремовый чизкейк с карамелизированной корочкой покорил гурманов по всему миру. В отличие от классического чизкейка, баскский вариант запекается при высокой температуре, образуя поджаристую корочку, а внутри остается слегка жидковатым. Готовится он просто, но требует выдержки в холодильнике, чтобы вкус полностью раскрылся.

Чизкейк
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Чизкейк

Ингредиенты

  • Творожный сыр: 400 г
  • Яйца: 3 шт.
  • Мука: 25 г
  • Сахар: 125 г
  • Сливки 33%: 250 мл
  • Сахарная пудра (по желанию)

Как приготовить баскский чизкейк

Шаг 1: подготовка теста

  • В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до образования пышной светлой массы и полного растворения сахара.

Шаг 2: добавление творожного сыра и муки

  • В смесь постепенно добавьте творожный сыр и муку. Взбивайте миксером на низкой скорости около 5 минут, пока масса не станет однородной.

Шаг 3: введение сливок

  • Добавьте сливки и взбивайте еще 10 минут. Должна получиться гладкая, нежная консистенция без комочков.

Шаг 4: подготовка формы

  • Застелите форму бумагой для выпечки, оставляя высокие бортики — чизкейк сильно поднимется в процессе приготовления.

Шаг 5: выпекание

  • Разогрейте духовку до 210°C и выпекайте чизкейк 40 минут. Сверху должна образоваться темная, слегка подгоревшая корочка, а внутри десерт останется мягким.

Шаг 6: охлаждение

  • После выпечки достаньте чизкейк из духовки и полностью остудите при комнатной температуре. Затем отправьте его в холодильник на 12 часов - за это время текстура стабилизируется, а вкус станет насыщеннее.

Шаг 7: подача

  • Освободите чизкейк от бумаги, посыпьте сахарной пудрой (по желанию) и нарежьте порционными кусочками. Десерт идеально сочетается с топингами, вареньем или сгущенным молоком.

Советы по приготовлению

  • Не переживайте, если серединка кажется жидкой — так и должно быть.
  • Для лучшей текстуры используйте сливки не ниже 33% жирности.
  • Обязательно дайте чизкейку настояться в холодильнике, чтобы вкус раскрылся полностью.

Уточнения

Чизке́йк (от англ. cheese "сыр" и cake "торт", буквально — "сырный пирог", "творожный пирог") — блюдо европейской и американской кухни, представляющее собой сыросодержащий десерт от творожной запеканки до суфле.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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