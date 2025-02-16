Мечтаете о нежном десерте? Попробуйте испанский чизкейк Сан-Себастьян

Этот нежный, кремовый чизкейк с карамелизированной корочкой покорил гурманов по всему миру. В отличие от классического чизкейка, баскский вариант запекается при высокой температуре, образуя поджаристую корочку, а внутри остается слегка жидковатым. Готовится он просто, но требует выдержки в холодильнике, чтобы вкус полностью раскрылся.
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Чизкейк
Ингредиенты
Творожный сыр: 400 г
Яйца: 3 шт.
Мука: 25 г
Сахар: 125 г
Сливки 33%: 250 мл
Сахарная пудра (по желанию)
Как приготовить баскский чизкейк
Шаг 1: подготовка теста
В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до образования пышной светлой массы и полного растворения сахара.
Шаг 2: добавление творожного сыра и муки
В смесь постепенно добавьте творожный сыр и муку. Взбивайте миксером на низкой скорости около 5 минут, пока масса не станет однородной.
Шаг 3: введение сливок
Добавьте сливки и взбивайте еще 10 минут. Должна получиться гладкая, нежная консистенция без комочков.
Шаг 4: подготовка формы
Застелите форму бумагой для выпечки, оставляя высокие бортики — чизкейк сильно поднимется в процессе приготовления.
Шаг 5: выпекание
Разогрейте духовку до 210°C и выпекайте чизкейк 40 минут. Сверху должна образоваться темная, слегка подгоревшая корочка, а внутри десерт останется мягким.
Шаг 6: охлаждение
После выпечки достаньте чизкейк из духовки и полностью остудите при комнатной температуре. Затем отправьте его в холодильник на 12 часов - за это время текстура стабилизируется, а вкус станет насыщеннее.
Шаг 7: подача
Освободите чизкейк от бумаги, посыпьте сахарной пудрой (по желанию) и нарежьте порционными кусочками. Десерт идеально сочетается с топингами, вареньем или сгущенным молоком.
Советы по приготовлению
Не переживайте, если серединка кажется жидкой — так и должно быть.
Для лучшей текстуры используйте сливки не ниже 33% жирности.
Обязательно дайте чизкейку настояться в холодильнике, чтобы вкус раскрылся полностью.
Уточнения
Чизке́йк (от англ. cheese "сыр" и cake "торт", буквально — "сырный пирог", "творожный пирог") — блюдо европейской и американской кухни, представляющее собой сыросодержащий десерт от творожной запеканки до суфле.